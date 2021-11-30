Рада приняла законопроект 5600: какие налоги вырастут

Верховная рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Проект №5600 во втором чтении поддержали 255 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 30 ноября, которое транслировалось на Youtube.

За закон дали голоса 210 депутатов из фракции "Слуга народа", 2 из фракции "Батькивщина", 18 - из фракции "За майбутне", 19 из фракции "Довира", 6 внефракционных.

Документ №5600 касается как предприятий, так граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания президентом.

Налоги на граждан

В частности, законом вводится минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка. Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

Также устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6500 гривен).

Документом предусмотрено уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

Законом исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).

Налоги на недвижимость

Согласно документу, доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости облагается налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - по ставке 18%.

Налоги на бизнес

Кроме того, устанавливается ограничение в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу. Законом предусматривается и установление ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов - должников за пределы Украины в случае невыполнения налоговой обязанности.

Также законом повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Рента на руду

В ходе рассмотрения законопроекта из документа была исключена поправка №97 о формуле расчета ставок ренты на руду.

Поправку исключили по предложению народного депутата Давида Арахамии, который заявил, что "нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе".