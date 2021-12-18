Підвищення податків та тарифів, зарплати лікарям та стипендії: які зміни чекають на українців у новому році

Зарплати та прожитковий мінімум

У 2022 році розмір мінімальної заробітної плати зросте на 200 гривень. Чергове підвищення виплат до 6700 гривень закладено в держбюджеті з 1 жовтня. До цього часу рівень мінімальної зарплати становитиме 6500 гривень.

Величина прожиткового мінімуму в новому році буде змінюватись двічі. На 1 січня 2022 року його розмір залишиться на рівні 2393 гривні. З 1 липня прожитковий мінімум становитиме 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень.

Для основних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні;

працездатних осіб: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 2600 гривень, з 1 грудня – 2684 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 гривні, з 1 липня – 2027 гривень, з 1 грудня – 2093 гривні.

Пенсії підвищать у кілька етапів

У 2022 році планується перерахунок пенсійних виплат для населення у такі терміни:

з 1 січня зростуть пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС із інвалідністю;

1 березня буде проведено щорічну індексацію пенсійних виплат;

з 1 березня пенсіонери віком від 80 років додатково почнуть отримувати щомісячну доплату 500 гривень, особи віком від 75 років - по 400 гривень;

1 квітня перерахують пенсії працюючим пенсіонерам;

1 липня розмір мінімальної пенсії збільшиться до 2073 гривень у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня буде збільшено гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав вимоги щодо трудового стажу;

з 1 жовтня передбачено початок виплат "вікової" надбавки для пенсіонерів від 70 років – по 300 гривень.

з 1 грудня - підвищення мінімальної пенсії до 2093 гривень після збільшення прожиткового мінімуму.

Стипендії

Виплати учням закладів професійної середньої та вищої освіти у новому році суттєво зростуть..

1250 гривень отримуватимуть студенти закладів професійної та професійно-технічної освіти.

1510 гривень складе стипендія учнів професійних установ на кваліфікацію "молодший спеціаліст", "професійний молодший бакалавр", "бакалавр".

Студенти вищих навчальних закладів отримуватимуть стипендію 2000 гривень.

Зарплата лікаря – мінімум 20 тисяч гривень

Підвищення заробітної плати лікарям із нового року анонсував президент Володимир Зеленський. Працівники закладів охорони здоров'я отримуватимуть доплати за престижність роботи у розмірі від 300 до 500%.

Розмір надбавки розраховується виходячи з посадового окладу та встановлюється керівником установи.

Проте з урахуванням доплат рівень зарплати медика не може бути нижчим:

13,5 тисячі гривень – для середнього медперсоналу (фахівців із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою);

(фахівців із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою); 20 тисяч гривень – для лікарів та осіб з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я.

Використання касових апаратів стане обов'язковим

1 січня 2022 року набирає чинності закон про використання фізичними особами-підприємцями реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Термін його запровадження було відкладено на рік через протести представників бізнесу.

Касовий апарат має бути у всіх зайнятих у рітейлі ФОПів, які є платниками єдиного податку 2-4 груп.

Підприємець має змогу самостійно вибрати тип реєстратора. Це може бути апаратний РРО чи програмний (ПРРО).

Державна податкова служба пропонує безкоштовне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-який гаджет з операційною системою Windows або Android (iOS – у розробці). Надалі такий пристрій можна використовувати як касовий апарат.

Санкції за порушення використання РРО/ПРРО становитимуть від 100% вартості проданого товару до 150% вартості товару – при повторному порушенні.

Підвищення податків

У разі підписання президентом ухваленого ВР закону про зміни до Податкового кодексу, з 1 січня в Україні зміняться ставки податків на продаж нерухомості, землю, а також зростуть податки для бізнесу в аграрній сфері.

Дохід від продажу другого об'єкта нерухомості протягом року оподатковуватиметься за ставкою 5%, третього та наступних – за ставкою 18%.

Для власників та користувачів земельних ділянок буде запроваджене мінімальне податкове зобов'язання. Виняток - дачні та садові ділянки, землі у користуванні фізосіб у межах населених пунктів, землі запасу.

Дохід при продажу сільгосппродукції на суму понад розмір 12 мінімальних зарплат оподатковуватиметься ставкою 18%.

Підприємці, які займаються розведенням свійської птиці (за винятком курей), будуть виключені з 4-ї групи платників єдиного податку.

Юридичні особи-керівники з податковим боргом будуть обмежені у можливості виїзду за межі України.

Закон про національний спротив

Для підвищення обороноздатності країни та використаннядля цього найбільш широкого потенціалу держави в Україні формується національний спротив. Закон про основи нацспротиву почне діяти з 1 січня 2022 року.

Національній спротив включає Сили територіальної оборони, рух опору, добровольчі формування, загальновоєнну підготовку населення.

Сили територіальної оборони комплектуються у мирний час військовослужбовцями за контрактом та призовниками офіцерського складу. У разі особливого періоду додатково буде залучено резервістів.

Військові частини територіальної оборони розташовуватимуться у встановлених зонах та районах, обласних центрах та містах із населенням від 900 тисяч жителів.

Підготовка населення до національного спротиву передбачає проведення загальновоєнної підготовки громадян. Початкова проводитиметься у школах, літніх дитячих таборах. Базову підготовку у форматі навчальних зборів, курсів, занять проходитимуть громадяни віком від 18 років, які не служать у ЗСУ, правоохоронних органах та інших військових формуваннях.

Тарифи на газ

З 1 січня збільшаться тарифи на розподіл газу операторів ГТС. Нові ціни становитимуть від 0,33 до 2,14 гривень без ПДВ за розподіл 1 кубометра блакитного палива.

Найбільша вартість у "Чернівцігазу" - 2,14 грн/куб.м, тоді як тариф "Київгазу" буде на рівні - 0,33 грн/куб.м.

У той же час ціни на постачання газу для побутових споживачів за річним тарифом підвищуватися не будуть як мінімум до 30 квітня 2022 року, згідно з постановою НКРЕКП. Однак компанія-постачальник може знижувати ціну.

Ціни на проїзд

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва з 1 січня залишиться незмінною, але вже навесні ціни можуть зрости з 8 до 20 гривень за поїздку.

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи не переглядатимуть.

При цьому в КМДА опублікували проект розпорядження із запланованими цінами на проїзд у комунальному транспорті:

20 гривень – разовий квиток на метро, ​​автобус, тролейбус, трамвай;

12 гривень – проїзд за "Карткою киянина";

15 гривень – ціна за квиток при купівлі 50 поїздок на електронний квиток.

Розширення списку професій для обов'язкової вакцинації

МОЗ вкотре доповнило список професій, представники яких не будуть допущені до роботи без проходження курсу вакцинації від коронавірусу з 17 січня 2022 року. До нього внесли працівників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

У переліку професій для обов'язкової вакцинації вже перебувають працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, "Укрпошти", "Укрзалізниці", чиновники, а також персонал навчальних закладів.

Бустерне щеплення від COVID-19

Третя доза вакцини від коронавірусу може стати обов'язковою у 2022 році. Ухвалення відповідного рішення з остаточними рекомендаціями ВООЗ та ЄС очікується у січні.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, третє щеплення від СOVID-19 буде найбільш актуальним для осіб із порушенням імунної системи, для тих, хто давно вакцинований – понад 9-10 місяців.

Додаткова доза посилює імунітет, що вже сформувався, від попередніх двох, що важливо для людей з ослабленим імунітетом.

Варто зазначити, що з 13 грудня 2021 року МОЗ дозволило вакцинацію від коронавірусу третьою дозою за умови, що для цього є медичні показання (онкологія, ВІЛ та ін.).