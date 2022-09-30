Зарплати, податки, тарифи та найскладніший опалювальний сезон: що зміниться з жовтня

З 1 жовтня в Україні зросте розмір мінімальної зарплати, внаслідок чого збільшиться і ЄСВ для підприємців. Також відбудеться перерахунок пенсій. Зміняться правила виплати субсидій та порядок надання послуг переселенцям. Цього місяця стартує опалювальний сезон, при цьому тарифи на комуналку залишаться на колишньому рівні.

Докладніше про всі зміни жовтня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Підвищення зарплат

Мінімальна заробітна платня з 1 жовтня збільшиться на 200 грн. Це один із етапів підвищення виплат, закладений у держбюджеті України на 2022 рік.

Сума "мінімалки" складе 6700 грн. Розмір оплати у перерахунку на годинну ставку – 40,46 грн/год.

У зв'язку з підвищенням зарплат з жовтня також зростуть розміри штрафів за порушення трудового законодавства.

Податки для ФОПів

Розмір Єдиного соціального внеску для підприємців із цього місяця збільшиться, оскільки податок розраховується з урахуванням мінімальної заробітної плати.

Мінімальний ЄСВ становитиме 1474 грн на місяць (6700 х 22%). До 1 жовтня було 1430 грн. При поквартальній сплаті податку за IV квартал ФОПам потрібно буде сплатити 4442 грн. При цьому максимальна ставка ЄСВ (15 неоподатковуваних мінімумів зарплати) з жовтня становитиме 22110 грн/місяць.

Перерахунок пенсій та доплати пенсіонерам

1 жовтня відбудеться плановий перерахунок пенсійних виплат на підставі підвищення розміру "мінімалки". Для непрацюючих громадян від 65 років зі страховим стажем не менше 35 років (чоловіки) та 30 років (жінки) мінімальний розмір пенсії дорівнюватиме 2680 грн (6700 х 40%).

Усі пенсіонери віком від 70 років з жовтня отримуватимуть щомісячну доплату у розмірі до 300 грн. Також передбачено підвищення пенсії до 3000 грн особам від 70 років з повним страховим стажем.

Мінімальні розміри "військових" пенсій для людей з інвалідністю внаслідок війни з 1 жовтня становитимуть від 4396 грн до 6532,5 грн, залежно від групи інвалідності та військового звання. Для інших – залежно від групи інвалідності та звання – від 4186 грн до 5986,50 грн.

Виплата субсидій

Уряд змінив процедуру призначення пільг українцям на оплату ЖКГ. З 1 жовтня виплату субсидій здійснюватиме Пенсійний фонд, а не соціальні служби. А вже із грудня ПФУ отримає повноваження призначати субсидії.

Новий механізм аналогічний чинному в рамках пенсійного забезпечення. Насамперед він допоможе переселенцям - громадяни зможуть оформлювати та отримувати субсидії, де б територіально вони не були.

Процедура займе менше часу. Також на порталі ПФУ є електронний кабінет, де кожен користувач зможе оформити документи онлайн та перевірити свої дані.

Водночас громадяни, які раніше отримували субсидії, не відчують зміни механізму виплат. Додаткових документів надавати не потрібно. Гроші на компенсацію оплати комуналки надходитимуть на карткові рахунки або через "Укрпошту".

Опалювальний сезон та тарифи

У середині жовтня в Україні має розпочатися опалювальний сезон. В уряді його називають найважчим в історії.

Через війну частина країни житиме без централізованого опалення, а у відносно безпечних регіонах далеко від бойових дій можливі перебої з теплом, світлом та водою від ракетних атак окупантів. Тому місцева влада готується до надзвичайних ситуацій – закуповуються резервні джерела енергії, людей закликають утеплювати будинки.

Там де опалювальний сезон розпочнеться за планом, показники середньої температури в квартирах будуть нижчими за торішні - на рівні 18-20 градусів.

Рішення про дату початку опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування за умови, коли протягом 3-х діб середня добова температура становить +8°С та нижче.

При цьому тарифи на послуги ЖКГ не підніматимуть. Верховна рада запровадила мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду для населення на період дії воєнного стану.

Послуги для ВПО

Внутрішні переселенці зможуть швидше оформити допомогу та вирішити проблемні питання завдяки запуску Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Мінсоцполітики з 1 жовтня централізує процеси призначення, нарахування та виплат ВПО.

Органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана в документах у людини. У будь-якому регіональному УСЗН внутрішньо переміщені особи зможуть:

швидко змінити місце проживання на актуальне;

змінити некоректні дані у довідці ВПО;

з'ясувати всі питання щодо нарахування чи затримки виплат грошової допомоги.

Зазначимо, що переселенці, які реєструвалися в Дії до 30 квітня і досі не отримали допомоги, можуть повторно написати заяву на виплати. Раніше встановлений термін (до 1 жовтня) було продовжено ще на два місяці - до 1 грудня 2022 року.

Заявку можна написати в УСЗН особисто або надіслати поштою. Органи соцзахисту зобов'язані прийняти її у ВПО навіть, якщо людина не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Збільшення компенсації за розміщення переселенців

Власники житла, які розмістили у себе ВПО у рамках програми "Прихисток", з 1 жовтня отримуватимуть підвищені компенсації на оплату послуг ЖКГ.

Розмір виплат збільшиться з 450 грн до 900 грн на місяць за кожного внутрішнього переселенця, яких на час війни люди прихистили у себе безоплатно.

Доступна іпотека

В Україні запрацює програма пільгової іпотеки на житло. Скористатися кредитом на покупку квартири з фіксованою ставкою 3% на 20 років з 1 жовтня зможуть такі категорії громадян:

військовослужбовці, правоохоронці;

медичні працівники;

працівники сфери освіти;

вчені.

Мінімальний початковий внесок – 20% від вартості житла. Водночас роботодавці зазначених категорій громадян матимуть можливість компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм.

З 2023 року "Доступна іпотека" запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Проте ставка становитиме 7% річних.

Ціни на продукти

Вартість популярних продуктів харчування у жовтні продовжить зростати внаслідок інфляції, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне та енергоносії.

За прогнозами експертів, найбільше подорожчають овочі, молочні продукти, яйця. До кінця року вартість десятка яєць може становити 50 гривень.

Натомість у жовтні очікується зниження цін на гречку. Після рекордного подорожчання до 100 грн вартість кілограма крупи впаде на 20%. В останні дні вересня її ціна в супермаркетах вже почала знижуватись (до 80-70 грн).

Зміни у правилах дорожнього руху

З настанням осінньо-зимового періоду знову починає діяти правило про обов'язкове включення фар у денний час.

Відповідно до ПДР України, з 1 жовтня по 1 травня водії транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості та короткого світлового дня. За невиконання цього правила передбачено штраф до 510 грн.

Відтермінування військового обліку жінок

Взяття жінок на військовий облік із 1 жовтня перенесли на рік. Міністр оборони Олексій Резніков підписав указ про відтермінування набрання чинності цієї норми до 1 жовтня 2023 року.

На додаток до цього парламент уже ухвалив у першому читанні законопроект, згідно з яким військовий облік жінок в Україні стане добровільним. Обов'язково підлягатимуть обліку лише представниці професій, пов'язаних із медичною діяльністю.