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Правительство с 1 октября увеличит компенсации по программе "Прихисток" для переселенцев

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Украина, Вторник 06 сентября 2022 18:48
Правительство с 1 октября увеличит компенсации по программе "Прихисток" для переселенцев Фото: правительство с 1 октября увеличит компенсации по программе "Прихисток" для переселенцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

С 1 октября владельцы жилья, которые разместили у себя переселенцев, будут получать 900 гривен вместо 450 гривен за каждого такого человека в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня правительство заключило обновленный Меморандум с Обществом Красного Креста Украины.

"Это позволит увеличить финансирование на компенсации людям, которые предоставили временное жилье внутренним переселенцам в рамках программы "Прихисток", - говорится в сообщении.

Социальная программа "Прихисток" действует по инициативе правительства. Ее цель - обеспечить жильем вынужденных переселенцев, которые переместились в период военного положения в более безопасные места, и помочь тем украинцам, которые безвозмездно их приютили.

Напомним, что ранее Кабмин улучшил программу "Прихисток" для переселенцев. Правительством были внесены изменения в действующий порядок и сняты возрастные ограничения для тех, кто хочет поселить у себя переселенцев.

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