Шмыгаль назвал главный риск самого сложного в истории Украины отопительного сезона

Украина готова к отапливаемому сезону 2022/2023 годов на 75%. Главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegam .

"Этот отопительный сезон без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины. Главный риск - это террористические акты России против критической инфраструктуры", - написал он.

Как отметил премьер, поэтому правительство выделяет 1,4 млрд гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

Параллельно с закупками правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - добавил Шмыгаль.