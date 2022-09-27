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Повторні заявки на виплати. Куди переселенцям звертатися до 1 грудня

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Вівторок 27 вересня 2022 16:21
Повторні заявки на виплати. Куди переселенцям звертатися до 1 грудня Фото: Допомога переселенцям (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Внутрішні переселенці можуть подати заявки на отримання виплат повторно. Термін їх прийому продовжено до 1 грудня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Відповідні законодавчі зміни уряд має затвердити найближчим часом, зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Всі переселенці, які подавали на державну допомогу до 30 квітня через застосунок "Дія", але не отримали виплат, зможуть подати заявку повторно - до 1 грудня. Зараз прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

Повторну заявку треба буде подавати в органах соцзахисту – треба прийти особисто та написати нову заяву. Також можна надіслати її поштою.

Таку повторну заявку органи соцзахисту зобов’язані прийняти у переселенця навіть, якщо людина не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

Повторні заявки на виплати. Куди переселенцям звертатися до 1 грудня

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

У міністерстві рекомендують звертатися на гарячі лінії у разі виникнення проблем у при поданні заяв чи взятті на облік:

15-48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

+38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з тимчасово окупованих територій WhatsApp/Telegram/Viber;

+38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Нагадаємо, ми писали, переселенці з яких регіонів отримають грошову допомогу.

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