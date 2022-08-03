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Кабмин изменил условия доступной ипотеки: кто может получить кредит на жилье

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Украина, Среда 03 августа 2022 09:35
Кабмин изменил условия доступной ипотеки: кто может получить кредит на жилье Фото: доступная ипотека в Украине заработает с 1 октября по новым условиям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил новые условия обеспечения АО "Украинская финансовая жилищная компания" доступного ипотечного кредитования граждан Украины. Решение вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осанку от 2 августа 2022 г. № 856.

В соответствии с этими условиями на обеспечение кредитованием могут претендовать граждане Украины, которые принадлежат к одной из следующих категорий:

  • 1) военнослужащие ВСУ по контракту, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Минобороны, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, Держтрансслужби, военные прокуроры Офиса Генерального прокурора, лица рядового и начальствующего состава ГСЧС, сотрудники Службы судебной охраны, лица начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро, полицейские и члены их семей;
  • 2) медицинские работники (специалисты и профессионалы) учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;
  • 3) педагогические работники учреждений образования государственной или коммунальной формы собственности;
  • 4) научные (научно-педагогические) работники учреждений образования и научных учреждений государственной или коммунальной формы собственности;
  • 5) ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.
  • 6) внутренне перемещенные лица;
  • 7) другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи из одного лица (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи.

Условия кредитования

Кредиты, выдаваемые в соответствии с условиями, должны соответствовать следующим требованиям: процентная ставка составляет 7% годовых. Условиями договора предусматривается компенсация процентной ставки до 3% годовых для категорий лиц, определенных в подпунктах 1-4.

Максимальный срок кредита-240 месяцев. Минимальный первый (первоначальный) взнос платит заемщик в размере не менее 20% стоимости предмета ипотеки.

Нормативная площадь жилья, предоставляемого для семьи из одного человека (одинокая лицо), составляет не более 52,5 кв. метра общей площади и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи.

Комиссии за предоставление и/или обслуживание кредита совокупно за весь срок действия кредитного договора должны составлять не более 0,5% суммы предоставленного кредита.

Страховой тариф по договору страхования предмета ипотеки не должен превышать 0,25% в год от стоимости предмета ипотеки, согласованной кредитором.

Напомним, во втором квартале 2022 года спрос на ипотеку снизился достиг самого низкого уровня за всю историю опросов НБУ.

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Кабинет Министров Украины
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