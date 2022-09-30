Зарплаты, налоги, тарифы и сложнейший отопительный сезон: что изменится с октября

С 1 октября в Украине вырастет размер минимальной зарплаты, вследствие чего увеличится и ЕСВ для предпринимателей. Также произойдет перерасчет пенсий. Изменятся правила выплаты субсидий и порядок оказания услуг переселенцам. В этом месяце стартует отопительный сезон, при этом тарифы на коммуналку останутся на прежнем уровне.

Подробнее обо всех изменениях октября - в материале РБК-Украина ниже.

Повышение зарплат

Минимальная заработная плата с 1 октября увеличится на 200 грн. Это один из этапов повышений выплат, заложенный в госбюджете Украины на 2022 год.

Сумма "минималки" составит 6700 грн. Размер оплаты в пересчете на часовую ставку - 40,46 грн/час.

В связи с повышением зарплат с октября также вырастут размеры штрафов за нарушение трудового законодательства.

Налоги для ФОПов

Размер Единого социального взноса для предпринимателей с этого месяца увеличится, поскольку налог рассчитывается с учетом размера минимальной заработной платы.

Минимальный ЕСВ составит 1474 грн в месяц (6700 х 22%). До 1 октября было 1430 грн. При поквартальной оплате налога за IV квартал ФОПам нужно будет оплатить 4442 грн. При этом максимальная ставка ЕСВ (15 необлагаемых минимумов зарплаты) с октября составит 22110 грн/месяц.

Перерасчет пенсий и доплаты пенсионерам

1 октября пройдет плановый перерасчет пенсионных выплат на основании повышения размера "минималки". Неработающим гражданам от 65 лет со страховым стажем не менее 35 лет (мужчины) и 30 лет (женщины) минимальный размер пенсии будет равен 2680 грн (6700 х 40%).

Все пенсионеры старше 70 лет с октября будут получать ежемесячную доплату в размере до 300 грн. Также предусмотрено повышение пенсии до 3000 грн лицам от 70 лет с полным страховым стажем.

Минимальные размеры "военных" пенсий для людей с инвалидностью в результате войны с 1 октября составят от 4396 грн до 6532,5 грн, в зависимости от группы инвалидности и воинского звания. Для других - в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4186 грн до 5986,50 грн.

Выплата субсидий

Правительство изменило процедуру назначения льгот украинцам на оплату ЖКХ. С 1 октября выплату субсидий будет осуществлять Пенсионный фонд, а не социальные службы. А уже с декабря ПФУ получит полномочия назначать субсидии.

Новый механизм аналогичен уже действующему в рамках пенсионного обеспечения. В первую очередь он поможет переселенцам - граждане смогут оформлять и получать субсидии, где бы территориально они ни были.

Процедура займет меньше времени. Также в на портале ПФУ есть электронный кабинет, где каждый пользователь сможет оформить документы онлайн и проверить свои данные.

При этом граждане, которые ранее получали субсидии, не почувствуют изменение механизма выплат. Дополнительных документов предоставлять не нужно. Деньги на компенсацию оплаты коммуналки будут приходить на карточные счета или через "Укрпочту".

Отопительный сезон и тарифы

В середине октября в Украине должен начаться отопительный сезон. В правительстве его называют самым тяжелым в истории.

Из-за войны часть страны будет жить без централизованного отопления, а в относительно безопасных регионах вдали от боевых действий возможны перебои с теплом, светом и водой от ракетных атак оккупантов. Поэтому местные власти готовятся к чрезвычайным ситуациям - закупаются резервные источники энергии, людей призывают утеплять дома.

Там где отопительный сезон начнется по плану, показатели средней температуры в квартирах будут ниже прошлогодних - на уровне 18-20 градусов.

Решение о дате начала отопительного периода принимают органы местного самоуправления при условии, когда в течение 3-х суток средняя суточная температура составляет +8°С и ниже.

При этом тарифы на услуги ЖКХ поднимать не будут. Верховная рада ввела мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду для населения на период действия военного положения.

Услуги для ВПЛ

Внутренние переселенцы смогут быстрее оформить помощь и решить проблемные вопросы благодаря запуску Единой информационной системы социальной сферы. Минсоцполитики с 1 октября централизует процессы назначения, начисления и выплаты ВПЛ.

Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан в документах у человека. В любом региональном УСЗН внутренне перемещенные лица смогут:

быстро изменить место жительства на актуальное;

изменить некорректные данные в справке ВПЛ;

выяснить все вопросы по начислению или задержки выплат денежной помощи.

Отметим, переселенцы, которые регистрировались в Дии до 30 апреля и до сих пор не получили помощь, могут повторно написать заявление на выплаты. Ранее установленный срок ( до 1 октября) был продлен еще на два месяца - до 1 декабря 2022.

Заявку можно написать в УСЗН или отправить по почте. Органы соцзащиты обязаны принять ее у ВПЛ даже, если человек не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Увеличение компенсации за размещение переселенцев

Владельцы жилья, которые разместили у себя ВПО в рамках программы "Прихисток", с 1 октября будут получать повышенные компенсации на оплату услуг ЖКХ.

Размер выплат увеличится с 450 грн до 900 грн в месяц за каждого внутреннего переселенца, которых на время войны люди приютили у себя безвозмездно.

Доступная ипотека

В Украине стартует программа льготной ипотеки на жилье. Воспользоваться кредитом на покупку квартиры с фиксированной ставкой 3% на 20 лет с 1 октября смогут такие категории граждан:

военнослужащие, правоохранители;

медицинские работники;

работники сферы образования;

ученые.

Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости жилья. В то же время работодатели указанных категорий граждан получат возможность компенсировать им первоначальный взнос и часть тела кредита за счет бюджетных программ.

С 2023 года "Доступная ипотека" заработает для всех украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако ставка составит 7% годовых.

Цены на продукты

Стоимость популярных продуктов питания в октябре продолжит расти вследствие инфляции, нарушения логистических цепей, роста цен на топливо и энергоносители.

По прогнозам экспертов больше всего подорожают овощи, молочные продукты, яйца. К концу года стоимость десятка яиц может составить 50 гривен.

При этом в октябре ожидается снижение цен на гречку. После рекордного подорожания до 100 грн стоимость килограмма крупы упадет на 20%. В последние дни сентября ее цена в супермаркетах уже начала снижаться (до 80-70 грн).

Изменения в правилах дорожного движения

С наступлением осенне-зимнего периода вновь начинает действовать правило об обязательном включении фар в дневное время.

Согласно ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая водители транспортных средствах за пределами населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Таким образом, транспортные средства стают более заметными в условиях ограниченной видимости и короткого светового дня. За невыполнение данного правила предусмотрен штраф до 510 грн.

Отсрочка воинского учета женщин

Взятие женщин на воинский учет с 1 октября перенесли на год. Министр обороны Алексей Резников подписал указ об отсрочке вступления в силу данной нормы до 1 октября 2023.

В дополнение к этому парламент уже принял в первом чтении законопроект, согласно которому воинский учет женщин в Украине станет добровольным. Обязательно будут подлежать учету только представительницы профессий, связанных с медицинской деятельностью.