Коммунальные тарифы во время войны расти не будут. Рада установила мораторий
Верховная рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в целом поддержали 260 народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после.
Законом устанавливается, что:
- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
Законом устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя до оплаты задолженности.
По данным Железняка, во втором чтении законопроекта сумма для покрытия разницы тарифов уменьшена до 125 млрд грн (от международных партнеров). В первоначальном варианте законопроекта предусматривалось 264 млрд гривен.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в Украине создадут специальный фонд госбюджета для поступлений от международных доноров. За его счет можно будет удерживать тарифы на газ для населения.
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