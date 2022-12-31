Зарплати, податки, тарифи: що нового чекає на українців у 2023 році

Прожитковий мінімум, зарплати, соцвиплати

Держбюджет України 2023 не передбачає підвищення прожиткового мінімуму та мінімальних зарплат. Вони залишаться на рівні показників грудня 2022 року.

Протягом усього року середній прожитковий мінімум становитиме 2589 гривень.

для дітей віком до 6 років – 2272 грн;

дітей віком від 6 до 18 років – 2833 грн.;

працездатних осіб – 2684 грн;

для непрацездатних осіб – 2093 грн.

Мінімальна зарплата у 2023 році – 6700 гривень на місяць, а погодинна ставка – 40,46 грн.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування становитиме 4544 грн (дитина до 6 років), 5666 грн - на дитину від 6 до 18 років.

Гарантований мінімальний розмір аліментів на одну дитину, які сплачує один із батьків, якщо у нього низькі доходи, становить не менше 50% від прожиткового мінімуму для дитини:

для дітей до 6 років – 1136 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,50 грн.

Три головні зміни для пенсіонерів

Із січня 2023 року зміняться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Щоб вийти на заслужений відпочинок у цьому віці, необхідно мати не менше 30 років стажу (раніше 29 років).

За відсутності необхідного стажу його можна "докупити" або продовжувати заробляти стаж до 63 або 65 років.

Умови виходу на пенсію у цьому віці також щорічно змінюються. В 2023-му потрібно мати від 20 років страхового стажу для виходу на пенсію у 63 роки та 15 років для виходу на пенсію у 65 років відповідно.

У новому році не передбачено збільшення суми мінімальної пенсії, прив'язаної до величини прожиткового мінімуму, оскільки цей показник залишиться на рівні 2022 року. Розмір мінімальної пенсії з 1 січня становитиме 2093 грн.

Водночас у березні 2023 року планується щорічна індексація пенсійних виплат. Для цієї мети в держбюджеті передбачено 40 млрд гривень.

Податки для підприємців

Розмір податкових платежів для підприємців будуть фіксованими протягом усього року.

Суми єдиного податку для 1 та 2 груп ФОП прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати відповідно. У 2023 році сума ЄП щомісяця для них складатиме:

1 група ФОП – 268,4 гривні, тобто 10% від прожиткового мінімуму;

2 група ФОП – 1340 гривень, тобто 20% від мінімальної зарплати.

Для 3 групи ФОП ставки у 2023 році не зміняться:

5% від суми доходів для неплатників ПДВ;

3% від суми доходів для платників ПДВ

спеціальні 2% для неплатників ПДВ під час дії воєнного стану.

Розміри Єдиного соціального внеску у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1474 гривні на місяць;

максимальний ЄСВ – 22 110 гривень на місяць.

Ставка ЄСВ за себе для ФОП становитиме 4422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від мінімальної зарплати щомісяця.

Податки на землю

Відповідно до законодавства, з 2023 року запроваджується оплата мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) на земельні паї за минулий 2022 рік. Це торкнеться орендарів, а також селян та фермерів, чиї земельні ділянки не перебувають в офіційній оренді.

МПЗ включає податок на землю, податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір із зарплати найманих працівників.

При цьому сплату земельного податку у 2023 році не вимагатимуть за земельні ділянки, розташовані на окупованих територіях, у зоні бойових дій, а також за ділянки, засмічені вибухонебезпечними предметами.

Мінімальне податкове зобов'язання також не призначається для ділянок, які використовуються дачними та садівницькими кооперативами, для земель запасу, незатребуваних паїв, розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, земельних ділянок зон відчуження та безумовного відселення.

Тарифи

Більшість комунальних тарифів для побутових споживачів не зміниться до закінчення війни. Верховна рада встановила мораторій на тарифи на опалення, гарячу воду, природний газ.

Уряд передбачив субвенції для місцевих бюджетів у розмірі 14 млрд гривень, щоб компенсувати різницю тарифів на тепло та гарячу воду. Крім того, виробники тепла отримають дешевий газ на опалювальний сезон за ціною 7420 гривень (з ПДВ) за 1 тис. кубометрів газу.

Тарифи на електроенергію для населення також зафіксовані як мінімум до кінця опалювального сезону 2023 на рівні:

1,44 за кВт-год для тих, хто споживає до 250 кВт на місяць;

1,68 грн/кВт-год – при споживанні понад 250 кВт на місяць, а також для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій.

При цьому ціна електроенергії для непобутових споживачів у 2023 році поступово підвищуватиметься. Середнє зростання ціни електроенергії становитиме близько 15 коп. за кВт-год. Для промислових енергоємних споживачів – близько 4 коп. за кВт-год.

У 2023 році в Україні можуть зрости тарифи на воду. Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 27 грудня 2022 ухвалила рішення про підвищення тарифів на водопостачання в середньому на 10-30% по 32 водоканалах у два етапи: з 1 січня і з 1 липня.

Однак під час засідання 30 грудня НКРЕКП скасувала цю постанову та відправила її на доопрацювання.

Субсидії

За інформацією Мінсоцполітики, у бюджеті на 2023 рік закладено 37 млрд грн на виплату житлових субсидій, а у разі нестачі цих коштів буде проведено перерозподіл усередині бюджетних видатків.

Таким чином, на пільги можуть розраховувати усі громадяни, чиї витрати на оплату комуналки перевищують 15% доходів домогосподарства. Середній розмір субсидії в Україні на опалювальний сезон 2022/2023 складає 1700-1800 грн.

Також зазначається, що з січня 2023 року призначенням, нарахуванням та виплатами субсидій займатиметься Пенсійний фонд. Передача даних повноважень органам ПФ відбулася наприкінці 2022 року.

Громадяни можуть звернутися із заявою на отримання субсидії до відділень ПФУ як особисто (незалежно від фактичного місця перебування), так і онлайн на сайті Пенсійного фонду або через портал "Дія".

Пільги на оплату послуг ЖКГ у 2023 році виплачуватимуть у грошовій формі через відділення "Укрпошти" або на банківські рахунки.

Обмеження воєнного стану

Режим воєнного стану в Україні був запроваджений президентом Володимиром Зеленським після повномасштабного вторгнення РФ на територію нашої країни 24 лютого 2022 року.

Також оголошено загальну мобілізацію військовозобов'язаних, у зв'язку з чим чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїзд із країни. Заборона не поширюється лише на кілька категорій громадян.

На тлі продовження російської агресії воєнний стан та мобілізацію продовжували кілька разів. Згідно з останнім указом, особливий режим в Україні та пов'язані з ним обмеження, наприклад, комендантська година в містах, діятимуть як мінімум до 19 лютого 2023 року.

Те саме стосується і святкових днів. В умовах воєнного стану скасовуються всі офіційні вихідні з нагоди державних і релігійних свят.