ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні скасували підвищення тарифів на воду з 1 січня

Новость на русском →
Україна, Субота 31 грудня 2022 10:18
В Україні скасували підвищення тарифів на воду з 1 січня Фото: підвищення тарифів на воду в Україні скасували (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала рішення про підвищення тарифів на водопостачання з 1 січня 2023 року на 10-30%. Проект постанови направлений на доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення комісії, ухвалене 30 грудня.

Голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський зазначив, що під час ухвалення рішення 27 грудня члени комісії по-різному зрозуміли зміст постанови та "голосували за різні проекти рішення".

"Крім того, рішення, запропоноване з голосу, суттєво відрізняється від проектів, які були оприлюднені на сайті. Тому при їх оформленні виникли непорозуміння щодо розмірів та структури тарифів. Тому пропоную направити проекти рішень про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на доопрацювання", - сказав він.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року в середньому на 10-30%. Рішення щодо 32 водоканалів прийнято 27 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи
NEWS
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
Удари ЗСУ в Луганській області та зниження темпів ворожих штурмів під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок