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У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій

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Україна, Середа 07 грудня 2022 14:13
У Мінфіні назвали суму для індексації пенсій Фото: підвищення пенсій в Україні у 2023 році відбудеться завдяки індексації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2023 році в Україні відбудеться планова індексація пенсій. На ці цілі у державному бюджеті додали майже 40 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева в інтерв’ю "Укрінформ".

За його словами, якщо у 2022 році на соціальний захист та соціальне забезпечення у державному бюджеті передбачали 400 мільярдів гривень, то на наступний майже 447 мільярдів.

"Навіть в умовах війни фінансування збільшили на понад 40 мільярдів гривень. Між іншим, ми розуміли, що доведеться індексувати пенсії, адже пенсіонери - одні з найменш захищених верств населення. І сорокамільярдне збільшення - це якраз додаткові асигнування для Пенсійного фонду", - сказав він.

Водночас Єрмоличев повідомив, що фінансування решти напрямів - підтримки внутрішньо переміщених осіб, програми житлових субсидій тощо - зберегли на цьогорічному рівні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планував скоротити витрати на Міністерство соціальної політики у 2023 році до 405 млрд гривень порівняно з 425 млрд гривень у поточному році. Скорочення планувалося за рахунок зменшення дотацій Пенсійного фонду. Разом з тим, до другого читання видатки на ПФУ було збільшено на 38,9 млрд гривень. Таким чином, видатки на соціальну сферу дещо зростуть.

Водночас підвищення прожиткового мінімуму, від якого залежить розмір пенсій, у 2023 році не планується.

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