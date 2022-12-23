Виїзд з України. Хто з чоловіків може перетнути кордон і що для цього треба

У зв'язку з воєнним станом та загальною мобілізацією в Україні діє заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Одна з ініціатив про виїзд підприємців так і не була реалізована, хоча в уряді підготували механізм, який дозволяв отримати таке право лише за 40 секунд.

РБК-Україна нагадує, кому і за яких умов дозволено залишати країну.

Кому дозволено виїзд за кордон

Чоловіки, зняті з військового обліку

З військового обліку знімають на підставі оформленої в установленому порядку інвалідності або рішення медичної комісії щодо непридатності до служби.

Зазначимо, визнані обмежено придатними, не мають права виїжджати з України.

Тимчасово непридатні до військової служби

Виїзд дозволено за наявності підтверджуючих документів. Це можуть бути довідки про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії.

Багатодітні батьки

Дозволено виїзд чоловікам, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років. Для перетину кордону необхідно мати свідоцтва про народження всіх дітей, свідоцтво про шлюб, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім'ї.

Виїхати за кордон без дітей можна лише при наданні свідоцтв про народження дітей. Але можна й показати нотаріально засвідчені копії.

Батьки-одинаки

За кордон можуть виїхати батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Прикордонникам при цьому треба показати свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть матері, рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, про визнання матері, яка зникла безвісти, або про оголошення матері померлою.

Чоловіки з інвалідністю

Чоловіки з інвалідністю будь-якої групи можуть перетинати кордон за наявності довідки за формою № 157-1/о, посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги.

Супроводжуючі осіб з інвалідністю

Дозволяється виїзд чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи, а також виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Виїзд чоловіків для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми неможливий без хворого. При цьому перетин кордону для супроводження осіб з інвалідністю ІІІ групи не передбачено.

Супроводжуючі родичів на лікування

Чоловіки віком від 18 до 60 років можуть супроводжувати дружин з інвалідністю I або II групи та дітей, а також дітей, тяжкохворих на перинатальні ураження та інші захворювання, за наявності підтверджуючого висновку лікарсько-консультативної комісії.

Чоловіки з ПМП за кордоном

Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних позначок у паспортному документі.

Військовослужбовці

Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування від поранень, отриманих на війні, чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я бере їх на лікування.

Також можуть виїхати ті, хто проходить військову підготовку за кордоном.

Спортсмени та тренери

Для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки. Але треба мати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань.

Діячі культури

Вони можуть залишати країну для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародній арені. Дозвіл на виїзд дає Мінкульт, для цього необхідно запрошення від організаторів заходу та запит від того, хто бажає виїхати.

Моряки

Залишити країну можуть чоловіки 18-60 років до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання чи проходженні практичної підготовки на суднах. Такі громадяни повинні мати трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

Водії-волонтери

За рішенням Міністерства інфраструктури чи військової адміністрації перетинати кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, а також працівники залізничного транспорту.

Водії

Також виїжджати можуть водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути в інформаційній системі "Укртрансбезпеки".

Зазначимо, українським студентам іноземних вишів з осені заборонено виїзд з України.

Чи є відповідальність для тих, хто не повернувся чи виїхав у перші години воєнного стану?

Юрист юридичної компанії "ВОЛХВ" Роман Голуб у коментарі РБК-Україна роз'яснив, що ті, хто не повернувся після 24 лютого або виїхав у перші години воєнного стану, не нестимуть відповідальності при поверненні. Оскільки законодавство передбачає застосування зворотної дії закону лише у бік пом'якшення.

Але якщо такі чоловіки виїхали незаконно, то може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність. Простіше кажучи, не будуть карати, якщо ви виїхали на законних підставах і нічого не порушували.

Докладніше про нюанси - у матеріалі "Кому з чоловіків дозволяють виїжджати за кордон під час війни: правила та поради" .

Що робити при відмові у виїзді за кордон?

Іноді на пунктах перетину не випускають тих, хто має право на виїзд. Зокрема, прикордонники пояснюють це тим, що чоловіки намагаються залишити країну за підробленими документами чи називають неправдиві причини.

У разі відмови складається відповідний акт, який можна оскаржити. Для цього можна подати адміністративну скаргу у письмовій формі, максимальний термін розгляду якої триває 45 днів.

Або оскаржити рішення у порядку адміністративного судочинства. До такого позову слід додати докази, що підтверджують право на перетин кордону, копію відмови та квитанцію про оплату судового збору.

Скільки ще діятимуть обмеження

Відповідно до законодавства, дія воєнного стану та загальної мобілізації продовжено до 19 лютого 2023 року. Відповідно, як мінімум, на цей період продовжать діяти обмеження на виїзд чоловіків з України.

У той же час характер військових дій і ситуація на фронті говорить про те, що, швидше за все, взимку вищезазначені заходи продовжать на тримісячний термін.

Пару слів про воєнний стан та мобілізацію

Воєнний стан

Цей правовий режим передбачає обмеження у праві на пересування, у тому числі на виїзд за кордон. Крім того, можливі такі заходи:

перевірка документів

комендантська година

обмеження у праві на працю та зайняття бізнесом

обмеження на таємницю листування та телефонних розмов

обмеження у праві на свободу слова

заборона на проведення виборів та референдумів

проведення виборів та референдумів

Загальна мобілізація

Щодо мобілізації, то обсяги та черговість визначаються Генеральним штабом ЗСУ. Слід пам'ятати, що хвиль мобілізації немає, до військових підрозділів набирають людей згідно з планом комплектації. Насамперед на службу призивають згідно військово-облікових спеціальностей, але повістку може отримати будь-який чоловік призовного віку. Мобілізувати можуть і без досвіду військової служби, але після проходження курсу підготовки.

Мобілізації не підлягають (цей перелік у більшості випадків перегукується з тими, кому дозволено виїзд за кордон):

заброньовані на період мобілізації та воєнний час

непридатні до служби згідно з висновком медичної комісії

чоловіки та жінки, на утриманні яких троє та більше дітей молодше 18 років

батьки та матері-одиначки, які самостійно виховують дитину/дітей молодше 18 років

чоловіки та жінки з дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років

чоловіки і жінки, які виховують повнолітню (18-23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи

опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування віком до 18 років

ті, хто займаються постійним доглядом за особами, які потребують піклування (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд)

народні депутати, депутати Верховної ради АР Крим

Крім того, не можуть мобілізувати студентів (денної чи дуальної форми), аспірантів та докторантів, науковців, шкільних вчителів, а також жінок та чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС.