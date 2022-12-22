Електроенергія в Україні у 2023 році подорожчає тричі: кого це стосується

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила поетапне підвищення тарифів на послуги із передачі НЕК "Укренерго" та тарифів на диспетчерське управління. Прямо рішення торкнеться лише непобутових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП .

Згідно з рішенням регулятора, тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2023 року зросте на 10% до 380,28 грн/МВт-год. Наступне підвищення на 13% до 430,25 грн/МВт-год відбудеться з 1 квітня. З 1 липня тариф зросте ще на 13% до 485,1 грн/МВт-год

Рішення НКРЕКП передбачає зростання тарифів "Укренерго" на диспетчеризацію до 68,28 грн/МВт-год з 1 січня (на 10%), до 80,87 грн/МВт- год з 1 квітня (на 18%), до 95,54 грн/МВт-год з 1 липня (на 18%).

"В результаті коригування цих тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт-год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт-год", - йдеться в повідомленні НКРЕКП.