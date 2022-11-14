Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану на три місяці

Комітет Верховної ради з питань оборони підтримав проекти указів президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

"Відповідні постанови №8189 та №8190 рекомендовані до схвалення на пленарному засіданні, яке відбудеться в найближчі дні", - написав він.

Минулого тижня Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект №8189 про затвердження указу президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні та №8190 про продовження строку проведення загальної мобілізації" на 90 днів до 19 лютого 2023 року.

Нагадаємо, воєнний стан та загальна мобілізація були введені в Україні з 5 години 30 хвилин 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії строком на 30 днів. Потім вони продовжувались на 30 днів до 26 березня, на 30 днів до 25 квітня, на 30 днів до 30 травня, на 90 днів до 23 серпня, на 90 днів до 21 листопада.