Прожиточный минимум в 2023 году останется без изменений, - проект бюджета
Кабинет министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума. От этого показателя зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Согласно документу, планируется вставить, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
- детей в возрасте до 6 лет - 2272 гривны;
- детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2833 гривны;
- трудоспособных лиц - 2684 гривен;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов - 2102 гривны;
- трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры - 1600 гривен;
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) - 2093 гривны.
Таким образом, размер прожиточного минимума в 2023 году останется без изменений по сравнению с 2022 годом.
Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.
Напомним, Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году на 20 млрд гривен до 405 млрд гривен. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионному фонду.
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