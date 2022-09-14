Прожиточный минимум в 2023 году останется без изменений, - проект бюджета

Кабинет министров предлагает оставить в 2023 году без изменений размер прожиточного минимума. От этого показателя зависит размер зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета, который обнародовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Согласно документу, планируется вставить, что с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере 2589 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

Таким образом, размер прожиточного минимума в 2023 году останется без изменений по сравнению с 2022 годом.

Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

Напомним, Кабинет министров планирует сократить расходы на Министерство социальной политики в 2023 году на 20 млрд гривен до 405 млрд гривен. Сокращение планируется за счет уменьшения дотаций Пенсионному фонду.

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