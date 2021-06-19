Заморозка военной помощи Украине, новые санкции СНБО, наводнение в Ялте: новости за 18 июня

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине, Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции, в оккупированной Ялте бушует непогода. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 18 июня, - в материале РБК-Украина.

Белый дом временно заморозил военную помощь Украине на 100 млн долларов, - Politico

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине в размере 100 млн долларов, который включает в себя летальное оружие. Над подготовкой документа работали чиновники Госдепартамента и Пентагона.

Сообщается, что чиновники в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов в итоге отложили предложение после того, как Россия объявила о сокращении войск, размещенных вблизи Украины, и в преддверии саммита президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Санкции против Фирташа и Фукса и отзыв лицензий: что принял СНБО

18 июня в Офисе президента Украины состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. СНБО ввел полный пакет санкций против бизнесменов Фирташа и Фукса. В ситуации с Фирташем, санкции связаны с его титановым бизнесом. Украинские спецслужбы установили, что он поставляет сырье военным предприятиям России. Санкции против Фукса были наложены из-за ситуации со скандальной компанией "Голден Деррик", которая в 2019 году перерегистрировала свои месторождения на Сейшельские острова.

На введение санкций уже отреагировал Фукс. Он заявил, что санкции против него являются "личной местью" и добавил, что планирует идти в суд.

Также СНБО сегодня также решил ввести санкции против причастных к разработке вируса Petya, который хакеры применили для кибератак в Украине. Подробнее об этом и других решениях – в материале РБК-Украина.

Подобное было сто лет назад: в оккупированной Ялте бушует непогода, есть пострадавшие и погибший

Один человек погиб, и несколько – пострадали из-за непогоды в Ялте. Город в оккупированном Крыму закрыт для посещения из-за наводнения. Потоки воды буквально сносят автомобили и людей.

Ситуация критическая, в городе остановили движение многих маршрутов общественного транспорта, подземные переходы затопило, частично отсутствуют электроснабжение и связь.

Витренко пока остается главой "Нафтогаза". Суд остановил действие предписания НАПК

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза". Суд остановил действие этого предписания.

Пока действие предписания НАПК будет остановлено по решению суда, Витренко будет оставаться руководителем "Нафтогаза". Предписание НАПК не будет действовать, пока суд не рассмотрит производство по делу по иску Шмыгаля касательно его отмены.

Коронавирус "Delta" становится доминирующим в мире, - ВОЗ

Ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Суминанат заявила в пятницу, 18 июня, что дельта-вариант COVID-19, впервые обнаруженный в Индии, становится господствующим вариантом коронавируса в мире. Это происходит из-за его высокой способности передаваться от человека к человеку.

Эпидемиолог Наталья Виноград в комментарии РБК-Украина спрогнозировала появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19. По ее словам, у этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал.

Пытались продать секретные оборонные разработки за 2 млн долларов: СБУ разоблачила схему

Служба безопасности Украины (СБУ) не допустила утечки за пределы страны новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса. Эти данные пытались продать одной из азиатских стран за 2 млн долларов.

Речь идет о секретной проектной документации в сфере военного кораблестроения. К схеме причастны несколько бывших и действующих работников одного из отечественных оборонных предприятий.

Германия открывается для украинских туристов

Германия открывается для полностью вакцинированных туристов из Украины с 25 июня - уже на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Германии в Украине.

Уточняется, что с этого дня полностью вакцинированные от COVID-19 украинцы смогут въезжать в Германию для посещения близких и друзей, а также с туристической целью. При этом право въезда получат только те, кто получил прививки вакциной из определенного списка. Это вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Польша заявила о кибератаке из России. Пострадали министры и депутаты

Масштабная кибератака с территории Российской Федерации была осуществлена на Польшу. Под удар попали польские топ-министры и депутаты. Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский.

По его словам, согласно информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, кибератаке подверглись "наиболее важные польские официальные лица".

Жара в Украине усилится, но дожди накроют пол-Украины: где будет ливень

Синоптики рассказали, что на выходные погода в Украине будет жаркой. Также в Карпатах и на Прикарпатье, в южной части и центральных областях местами будут кратковременные дожди с грозами.

Сообщается, что антициклон в сочетании с теплом из центральной Азии принесет сухую и жаркую погоду. Но с юго-запада позиции будет удерживать поле пониженного давления, поэтому там атмосфера еще остается неустойчивой и это означает, что сохраняется вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз.