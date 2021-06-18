Подобное было сто лет назад: в оккупированной Ялте бушует непогода, пострадали 8 человек

Появились первые пострадавшие в результате потопа в Ялте . Ситуация в оккупированном городе остается критической, затоплены все переходы на улицах.

Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook .

По ее словам, интенсивность осадков в Ялте снижается.

"Продолжаем работу, восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - сообщила она.

Кроме того, по словам Павленко, погода в Ялте улучшается, дождь почти прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, подобная ситуация была около ста лет назад.

Отметим, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Также город отключили от водоснабжения. "Власти" просят местных жителей запастись водой.