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Подобное было сто лет назад: в оккупированной Ялте бушует непогода, пострадали 8 человек

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Ялта, Пятница 18 июня 2021 15:48
Подобное было сто лет назад: в оккупированной Ялте бушует непогода, пострадали 8 человек Фото: Ялту залило водой (facebook.com/pavlenkojp)
Автор: Анастасия Рокитна

Появились первые пострадавшие в результате потопа в Ялте. Ситуация в оккупированном городе остается критической, затоплены все переходы на улицах.

Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, интенсивность осадков в Ялте снижается.

"Продолжаем работу, восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован - перелом лодыжки. Семь - с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения", - сообщила она.

Кроме того, по словам Павленко, погода в Ялте улучшается, дождь почти прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, подобная ситуация была около ста лет назад.

Отметим, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Также город отключили от водоснабжения. "Власти" просят местных жителей запастись водой.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди второй день подряд.

Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.

Также сообщалось, что в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

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