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Украина ввела санкции против хакеров, причастных к разработке вируса Petya

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Пятница 18 июня 2021 18:24
Украина ввела санкции против хакеров, причастных к разработке вируса Petya Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина ввела санкции против хакеров, которые причастны к разработке компьютерного вируса Petya. В частности, санкции введены против четырех юридических и шести физических лиц.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"Решением СНБО применили санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц, аффилированных со спецслужбами Российской Федерации. Они причастны к разработке вируса Petya. Они его администрировали и организовывали кибератаки в Украине", - заявил он.

Напомним, в марте 2021 года в Совете нацбезопасности и обороны заявили, что Россия осуществила кибератаку на Украину в ответ на введение санкций.

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