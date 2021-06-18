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Витренко пока остается главой "Нафтогаза". Суд остановил действие предписания НАПК

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Киев, Пятница 18 июня 2021 14:59
Витренко пока остается главой "Нафтогаза". Суд остановил действие предписания НАПК Фото: Юрий Витренко, глава "Нафтогаза" (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о незаконности назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза". Суд остановил действие этого предписания.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

"Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления об обеспечении иска и, как следствие, о наличии оснований и необходимости принятия мер ее обеспечения, поскольку их непринятие может существенно осложнить исполнение решения суда или эффективную защиту, или восстановления нарушенных или оспариваемых прав, или интересов истца", - говорится в заявлении суда.

Пока действие предписания НАПК будет остановлено по решению суда, Витренко будет оставаться руководителем "Нафтогаза". Предписание НАПК не будет действовать, пока суд не рассмотрит производство по делу по иску Шмыгаля касательно его отмены.

Рассмотрение дела будет осуществляться в упрощенном формате. Судебное заседание назначено на 29 июня.

Напомним, на этой неделе НАПК заявило о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза". После этого Шмыгаль обратился в суд.

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