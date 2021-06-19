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Белый дом опроверг информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов

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Вашингтон, Суббота 19 июня 2021 01:37
Белый дом опроверг информацию о заморозке военной помощи Украине на 100 млн долларов Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (flickr.com/whitehouse)
Автор: Артур Родивилов

В Белом доме заявили, что сведения о приостановке помощи Украине в сфере безопасности являются абсурдными. На данный момент Киеву предоставлена в полном объеме помощь, запланированная Конгрессом.

Об этом сообщается на официальном сайте американской администрации со ссылкой на пресс-секретаря президента США Джен Псаки.

Также она сообщила, что США подготовили средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину. При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

"Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие", - отметила Псаки.

В заявлении подчеркивается, что Байден прямо сказал президенту России Владимиру Путину, что США непоколебимо будут помогать в сохранении суверенитета Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении 100 млн долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.

Напомним, 11 июня Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине. На помощь Украине американский оборонный департамент предусмотрел 150 млн долларов.

Кроме того, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что Пентагон готов рассмотреть любой запрос Украины на военную помощь.

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