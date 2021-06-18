Жара в Украине усилится, но дожди накроют пол-Украины: где будет ливень
Синоптики рассказали, что на выходные погода в Украине будет жаркой. Также в Карпатах и на Прикарпатье, в южной части и центральных областях местами будут кратковременные дожди с грозами.
Сообщается, что антициклон в сочетании с теплом из центральной Азии принесет сухую и жаркую погоду. Но с юго-запада позиции будет удерживать поле пониженного давления, поэтому там атмосфера еще остается неустойчивой и это означает, что сохраняется вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз.
Завтра дожди будут в горном регионе, южных и центральных областях. На остальной территории преимущественно без осадков.
Днем в восточных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +13+18, а днем +25+30.
В воскресенье на Правобережье небольшие и умеренные дожди, местами грозы; на остальной территории, а также 21 июня в большинстве областей страны, преимущественно без осадков. Температура ночью +15+20, днем +26+32.
Напомним, на Крым обрушились мощные ливни, Ялту и Керчь залило водой. На полуострове ввели режим чрезвычайной ситуации.
Отметим, этой ночью в городе Днепр произошел сильный ливень, который затопил улицы.