Жара в Украине усилится, но дожди накроют пол-Украины: где будет ливень

Синоптики рассказали, что на выходные погода в Украине будет жаркой. Также в Карпатах и на Прикарпатье, в южной части и центральных областях местами будут кратковременные дожди с грозами.

Сообщается, что антициклон в сочетании с теплом из центральной Азии принесет сухую и жаркую погоду. Но с юго-запада позиции будет удерживать поле пониженного давления, поэтому там атмосфера еще остается неустойчивой и это означает, что сохраняется вероятность кратковременных дождей и отдельных гроз.

Завтра дожди будут в горном регионе, южных и центральных областях. На остальной территории преимущественно без осадков.

Днем в восточных областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью +13+18, а днем +25+30.

В воскресенье на Правобережье небольшие и умеренные дожди, местами грозы; на остальной территории, а также 21 июня в большинстве областей страны, преимущественно без осадков. Температура ночью +15+20, днем +26+32.