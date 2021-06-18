Потоп в Ялте: оккупанты сообщили о первом погибшем
Один человек погиб в результате потопа в Ялте, вызванного обильными осадками. Молодого человека унесло потоком воды. Интенсивность дождей в регионе снижается.
Об этом в Facebook сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения. Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым", - написал Аксенов.
В свою очередь "глава администрации" Ялты Янина Павлеко сообщила, что интенсивность осадков в городе снижается. По ее словам, "власти" готовятся с утра 19 июня приступить к работам по устранению последствий стихии.
Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди второй день подряд.
Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная. Пострадали не менее восьми человек, в городе введен режим ЧС.
Как сообщало РБК-Украина, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.