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Потоп в Ялте: оккупанты сообщили о первом погибшем

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Ялта, Пятница 18 июня 2021 17:38
Потоп в Ялте: оккупанты сообщили о первом погибшем Фото: один человек погиб в затопленной Ялте (twitter.com/TT_TTINFO)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Один человек погиб в результате потопа в Ялте, вызванного обильными осадками. Молодого человека унесло потоком воды. Интенсивность дождей в регионе снижается.

Об этом в Facebook сообщил так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения. Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым", - написал Аксенов.

В свою очередь "глава администрации" Ялты Янина Павлеко сообщила, что интенсивность осадков в городе снижается. По ее словам, "власти" готовятся с утра 19 июня приступить к работам по устранению последствий стихии.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди второй день подряд.

Отметим, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная. Пострадали не менее восьми человек, в городе введен режим ЧС.

Как сообщало РБК-Украина, в оккупированном городе Керчь произошел мощный ливень. Почти по крышу затоплены автомобили на улицах Самойленко, Горбульского, Карла Маркса, Заречной.

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