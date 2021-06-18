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Польша заявила о кибератаке из России. Пострадали министры и депутаты

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Варшава, Пятница 18 июня 2021 15:41
Польша заявила о кибератаке из России. Пострадали министры и депутаты Фото: вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (flickr.com Piotr Drabik)
Автор: РБК-Украина

Масштабная кибератака с территории Российской Федерации была осуществлена на Польшу. Под удар попали польские топ-министры и депутаты.

Об этом заявил вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, передает rmf24.pl.

По его словам, согласно информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, кибератаке подверглись "наиболее важные польские официальные лица".

"Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена ​​с территории Российской Федерации. Ее масштаб и размах велики", - добавил Качиньский.

Он подчеркнул, что продолжаются действия по выяснению обстоятельств дела, а полиция с сегодняшнего дня начнет рассылать информацию пострадавшим. Издание пишет, что о кибератаке стало известно после взлома почты главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Кроме того, были взломаны почта его жены и социальные сети.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите в Женеве президент США Джо Байден передал российскому президенту Владимиру Путину список секторов критической инфраструктуры, которые не должны быть объектами кибератак.

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Российская Федерация Польша кибератака
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