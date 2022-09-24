"Залізна завіса" та в'язниця для ухилянтів. На що піде Путін заради мобілізації

Репресії "все по 10"

Сьогодні Путін підписав пакет поправок про військову службу і вніс до кримінального кодексу статті, яких раніше не було. Зокрема, таку як "мародерство", за якою каратимуть на строк від 6 до 15 років. Проте за статтями, які безпосередньо пов'язані із призовом, мобілізацією та бойовими діями, тепер загрожує до 10 років ув'язнення.

Дезертирство

Покарання за цією статтею загрожує росіянам за самовільне залишення військової частини або місця служби, а також за неявку на службу за призовом без поважних причин понад один місяць. Таким чином, дезертирам та ухилянтам у Росії загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Військовослужбовці у запасі під час зборів несуть таку ж кримінальну відповідальність, як і контрактники. При цьому можуть звільнити від неї, якщо все вищезгадане сталося внаслідок "збігу важких обставин".

Відмова воювати

За відмову від участі у воєнних чи бойових діях, яка спричинила "тяжкі наслідки", тепер навіть загрожує до 10 років в'язниці. Також передбачено покарання за невиконання наказу.

Насильство щодо командира під час мобілізації, військового стану або бойових дій каратиметься строком до 15 років. Йдеться про спротив командиру, примушення його до порушення обов'язків та нанесення побоїв.

Добровільна здача в полон

Тим, хто добровільно здаватиметься в український полон, також загрожує до 10 років ув'язнення. Але за умови, що немає ознак державної зради. Нижня планка покарання становитиме 3 роки позбавлення волі. Статті "Добровільна здача в полон" до цього не було у російському кримінальному кодексі.

Від відповідальності можуть звільнити, якщо полонений втік із полону, самостійно повернувся до своєї частини або на місце служби.

Зазначимо, що саме до добровільної здачі в полон мобілізованих росіян закликає українська сторона. У Головному управлінні розвідки Міноборони обіцяють, що полоненим забезпечать людське ставлення згідно з міжнародним правом.

В Офісі президента України також закликають росіян подбати про свої життя та добровільно здаватися в полон.

"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні. За першої ж нагоди - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя і гідне поводження", - зазначив радник голови Офісу Михайло Подоляк.

Він також наголосив, що, згідно з Женевською конвенцією, полонені росіяни не будуть видані Росії, якщо самі не захочуть цього.

Також притулок російським дезертирам готові надати деякі західні країни. Зокрема Німеччина, але у випадку з нею доведеться публічно засудити режим Володимира Путіна.

Про готовність приймати російських чоловіків сьогодні також заявили Нідерланди .

Коли закриють кордони?

За даними YouTube каналу "Ходорківський LIVE", на тлі масового від'їзду росіян такий захід буде вводитися, і вже відома точна дата. Журналісти з посиланням на джерела зазначають, що кордони закриють 28 вересня. Дата обрана не випадково - одразу після завершення так званих "референдумів" на окупованих територіях України. До цього про закриття кордонів говорили джерела "Медузи", близькі до Кремля.

На сьогодні фіксуються великі черги на кордоні Росії з Фінляндією, Грузією та Казахстаном, що говорить про те, що втеча йде повним ходом. Про повне закриття кордонів поки не йдеться, але виїхати не зможуть чоловіки та жінки, які підпадають під мобілізацію. Навіть, якщо їх ще не відправили на фронт.

Окрім тих, хто є першим у черзі на мобілізацію, виїзд заборонять співробітникам військових заводів та підприємств оборонно-промислового комплексу, IT-фахівцям, якщо вони пишуть софт для оборонки, перекладачам, лікарям. При виїзді з країни російські прикордонники активно розпитують чоловіків про службу в армії, але поки що масово не розвертають на кордоні.

Також журналісти зазначають, що, схоже, вказівок взяти кордони під жорсткий контроль ще не надійшло. Але зараз Державна дума РФ готує законопроект, який усуне всі неточності в питанні мобілізації. Саме в ньому буде описано, кому буде заборонено виїзд крім основних категорій. Ймовірно, закон ухвалять швидко і в закритому режимі.

Чутки про воєнний стан

Вранці Telegram-канал "Генерал СВР", який нібито володіє ексклюзивною інформацією, недоступною громадськості, повідомив, що Путін незадоволений процесом мобілізації, зокрема великою кількістю ухилянтів та масовим виїздом чоловіків за кордон.

Нібито через це на закритій нараді з постійними членами Ради безпеки Росії він заявив про необхідність запровадження воєнного стану . На сьогодні йдеться про низку прикордонних з Україною областей, і Путін має визначитись із датою найближчим часом.

Інші канали пишуть, що воєнний стан можуть оголосити у дати з 27 по 30 вересня. У зв'язку із цим виїзд для чоловіків за кордон буде обмежений.

Путін поїхав відпочивати

Як пише незалежна журналістка Фаріда Рустамова, після оголошення мобілізації Путін поїхав на тиждень відпочивати. За словами її джерел, звернення було записано заздалегідь, 21 вересня президент вирушив до Нижнього Новгорода, після чого у нього почалася тижнева перерва у "публічній діяльності".

Фото: Володимир Путін поїхав відпочивати (GettyImages)

При цьому, щоб непомітно зникнути з публічного простору, були заготовлені "консерви" - заздалегідь відзняті двосторонні зустрічі, які публікуються в потрібний для Кремля час. Передбачається, що "консерви" виходитимуть до наступного четверга.

Один із співрозмовників заявив, що з вечора 21 вересня Путін відпочиває у своїй резиденції у Валдаї в Новгородській області. Примітно, що його речник Дмитро Пєсков пояснив відсутність президента в Москві на концерті на підтримку "референдумів" зайнятістю роботою в Кремлі.

Проблемна мобілізація

Незважаючи на те, що Володимир Путін оголошував часткову мобілізацію та обіцяв призов на службу лише військовослужбовців запасу з бойовим досвідом, на практиці повістки вручають усім чоловікам призовного віку та відправляють їх на пункти збору.

Скандал спалахнув у Якутії, де військкомати мобілізували багатодітних батьків. Але, на відміну від інших регіонів, тут місцева влада заступилася за чоловіків, вимагаючи повернути їх додому.

"Є випадки мобілізації громадян, які не мають призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16 років... Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад. Ця робота вже розпочалася" , - заявив губернатор Якутії Айсен Ніколаєв та пообіцяв, що адміністрація проконтролює роботу військкоматів.

У Волгоградській області мобілізували 58-річного директора школи Олександра Фальтіна з набором хронічних захворювань: цукровий діабет, гіпертонія, гіпертензія та короткозорість середнього ступеня. При цьому на "гарячій лінії" стверджують, що не забирають чоловіків віком понад 50 років, а військкомати пояснюють, що в указі Путіна немає відомостей про граничний вік.

А в селищі Велиріччя Омської області мобілізовані перед посадкою в автобуси побилися з поліцейськими та росгвардійцями. При цьому чоловіки вимагали, щоб силовики їхали на війну разом з ними.

Крім того, сьогодні у Росії поновилися акції протесту проти мобілізації . Наразі повідомляється про понад сотню затриманих.

Зазначимо, цього тижня в одній лише Москві за участь у протестах до адміністративної відповідальності притягнули майже 500 осіб. Майже 200 підпадали під часткову мобілізацію та отримали повістки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російська система, намагаючись виконати завдання Путіна, швидше за все, не зможе сформувати мобілізованих резервних сил навіть низької якості.

Зокрема, розбіжності указу про мобілізацію із заявами самого президента про категорії чоловіків, які не підлягають призову, викликають гнів та недовіру до влади. А непорівнянні процеси мобілізації у різних регіонах можуть посилити соціальну напруженість у Росії.

Ключові висновки:

Зусилля щодо часткової мобілізації страждають від серйозних та системних проблем.

Протести, напади на призовні пункти та акти вандалізму пройшли по всій Росії у перші 48 годин після оголошення мобілізації.

Що на окупованих територіях

Після масової роздачі російських паспортів на окупованих територіях фактично також проводиться нова хвиля мобілізації. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, у його регіоні окупанти повально забирають усіх чоловіків.

"Щодо часткової мобілізації, вона не часткова, вона повною мірою повна мобілізація, забирають усіх абсолютно, вже немає навіть медичних комісій, вже і за віком вони планки підняли, вже немає броні на якихось критичних підприємствах", - розповів він.

А цього тижня перестали пропускати чоловіків на підконтрольну територію через Василівку у Запорізькій області. Насамперед відмовляли людям віком від 18 до 35 років. Мер Мелітополя Іван Федоров закликав чоловіків терміново виїхати до Грузії через Крим та Росію, оскільки передбачається, що у Запорізькій та Херсонській області можуть бути вжиті найжорсткіші мобілізаційні заходи.

В окупованому Криму повістки приходять одразу по кілька штук, а в місцевих чатах розповсюджують інструкції, як правильно здаватися в полон та розмовляти з бійцями ЗСУ. При чому, за оцінкою правозахисників, близько 90% повісток отримали кримські татари. Оскільки вони становлять лише 13-15% населення півострова, такі масштаби можуть призвести до прихованого геноциду.

Зазначимо, згідно з нормами міжнародного права, однією з форм геноциду є умисне створення умов, розрахованих на повне або часткове знищення етнічної групи.

Представництво президента України АР Крим опублікувало поради, як уникнути російської мобілізації.

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський окремо звернувся до жителів окупованих територій . Він закликав уникати отримання повісток і намагатися потрапити до підконтрольних Україні районів. А у разі потрапляння до російської армії - допомагати українським Збройним силам.

"Саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію про окупантів: їхні бази, штаби, склади боєприпасів", - додав Зеленський.