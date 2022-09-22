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Німеччина готова прийняти дезертирів з Росії, однак є умова

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Четвер 22 вересня 2022 18:17
Німеччина готова прийняти дезертирів з Росії, однак є умова Фото: Німеччина готова прийняти дезертирів з Росії, однак є умова (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина заявила про можливість надання притулку російських дезертирів. Однак, в такому випадку останній повинен виступати проти режиму диктатора Володимира Путіна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, Берлін, як правило, надає притулок дезертирам, яким загрожують жорсткі репресії.

"Будь-хто, хто мужньо виступає проти путінського режиму і тому наражає себе на велику небезпеку, може подати заяву про надання притулку в Німеччині через політичне переслідування", - додала Фезер.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

Тим часом у Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.

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