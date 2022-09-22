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Збережемо життя. У Зеленського закликали мобілізованих росіян здаватися в полон

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 19:33
Збережемо життя. У Зеленського закликали мобілізованих росіян здаватися в полон Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав усіх мобілізованих росіян здаватися в полон, оскільки Україна гарантує збереження їхнього життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.

"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж нагоди - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови", - написав Подоляк.

Також він наголосив, що, згідно з Женевською конвенцією, полонені росіяни не будуть видані РФ, якщо самі не захочуть цього.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок мобілізації в Росії.

За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати планують до 300 тисяч людей.

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