Збережемо життя. У Зеленського закликали мобілізованих росіян здаватися в полон
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав усіх мобілізованих росіян здаватися в полон, оскільки Україна гарантує збереження їхнього життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter.
"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж нагоди - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови", - написав Подоляк.
Також він наголосив, що, згідно з Женевською конвенцією, полонені росіяни не будуть видані РФ, якщо самі не захочуть цього.
Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок мобілізації в Росії.
За словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, мобілізувати планують до 300 тисяч людей.
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