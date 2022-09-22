Збережемо життя. У Зеленського закликали мобілізованих росіян здаватися в полон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка у Twitter .

"Примусово мобілізовані громадяни Росії, які не бажають безславно загинути в чужій країні! За першої ж нагоди - здавайтеся в полон. Україна гарантує вам збереження життя та гідні умови", - написав Подоляк.

Також він наголосив, що, згідно з Женевською конвенцією, полонені росіяни не будуть видані РФ, якщо самі не захочуть цього.