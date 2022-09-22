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ГУР звернулося до мобілізованих росіян: не бійтеся здаватися в полон

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Київ, Четвер 22 вересня 2022 13:27
ГУР звернулося до мобілізованих росіян: не бійтеся здаватися в полон Фото: ГУР звернулося до мобілізованих росіян (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські солдати та мобілізовані громадяни РФ не повинні боятися здаватися в український полон.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Я звертаюся до російських солдатів і новомобілізованих, будь ласка, не бійтеся, здавайтеся до українського полону. Вам буде забезпечене людське ставлення та поведінка згідно з міжнародним правом. Захочете - повернетесь до Росії, не захочете - у вас буде і таке право", - заявив він..

Нагадаємо, вчора президент Росії виступив зі зверненням, під час якого оголосив у РФ мобілізацію. За словами міністра оборони РФ, на війну в Україну хочуть відправити ще 300 тисяч людей.

Після того російські активісти закликали росіян виходити на акції протестів. Більш детально про них можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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