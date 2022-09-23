Як уникнути мобілізації в Криму: українцям дали поради

Українцям в тимчасово окупованому Криму дали поради, як уникнути мобілізації в окупаційну армію та що робити у випадку отримання повістки і відправки на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво президента в Криму .

Росія вже почала масові вручення повісток у різних куточках Криму. Проте мобілізація вже не прихована, не "гібридна" - отже уникнути її значно складніше.

Алгоритм дій, якщо вас мобілізують до армії РФ у тимчасово окупованому Криму:

Ховатися, "загубитися", та всіма способами саботувати мобілізацію:

Уникати особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних "військкоматів". Поки ви не отримали повістки - ви не вважаєтеся сповіщеними;

Офіційні повістки можуть надходити також у російські мобільні додатки з надання адмінпослуг, тому спробуйте видалити ці додатки чи для певності "загубіть" свій смартфон, змініть номер телефону або тимчасово припиніть ним користуватися;

Якщо є можливість - залиште територію Криму та РФ;

Перевірте, чи на момент виїзду на вашому шляху немає блокпостів і чи не заблокований виїзд через "Кримський міст";

Якщо виїхати не вийшло, але є змога заховатися в РФ, зважайте на можливі ризики: на вулицях міст встановлені камери відеоспостереження із системою розпізнавання облич - за можливості уникайте публічних просторів, де такі камери встановлені;

Якщо не вдалося виїхати з ТОТ Криму - залиште місце прописки, тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього нікому і ніяким способом; не відчиняйте двері незнайомим людям.

Якщо вам все ж вручили повістку:

В жодному разі не їдьте до військкомату, звідти вас відразу відправлять на війну. Спробуйте знову "загубитися", захворіти, зникнути;

Перевірте перелік захворювань або травм, які згідно з російським законодавством дозволять вам уникнути мобілізації чи принаймні відтермінувати її - це не стовідсоткова гарантія і вас все одно можуть незаконно мобілізувати, однак є шанс, що ви не пройдете медкомісію;

У випадку, якщо з вами вийшли на зв'язок, не відмовляйтеся в розмові від виконання так званого "військового обов'язку", а обґрунтуйте причини, чому ви не можете поки приїхати у військкомат чи служити. Наприклад: за станом здоров’я, статус сина/рідного брата загиблого військового, навчання на денній формі в закладах освіти та денно-заочній формі, наявність дитини та вагітної дружини зі строком вагітності понад 22 тижні тощо;

Враховуйте, РФ - корупційна держава, ще вищим рівень корупції є на тимчасово окупованих територіях. Будьте обережні, адже шахраї можуть пропонувати вам отримати довідки про “відстрочку” та вимагати хабарі, за що ви можете понести кримінальну відповідальність.

У випадку, якщо не вдалося уникнути мобілізації - здавайтеся в полон ЗСУ:

Не виконуйте незаконних злочинних наказів, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури;

Як тільки потрапите на території, підконтрольні урядові України, за першої ж безпечної нагоди здавайтеся у полон і повідомляйте, що ви громадянин України з окупованої території. Україна зазначить вас "як захопленого в бою".

Здатися в полон можна ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ТРО, СБУ, Держприкордонлужбі.

Щоб запланувати або вже здатися в полон - телефонуйте або пишіть у будь-який месенджер за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84.

Якщо буде доведено, що людина виконувала незаконні злочинні накази військового керівництва РФ, і це призвело до жертв серед цивільного населення чи до руйнування цивільної інфраструктури - вона понесе кримінальну відповідальність.