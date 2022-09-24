До 10 років ув'язнення. Путін затвердив покарання росіян за відмову воювати

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким росіянам за дезертирство або неявку на службу за призовом загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА Новости ".

Відповідно до закону, самовільне залишення частини чи місця служби або неявка на службу без поважних причин, вчинені солдатом, який проходить військову службу за призовом або контракт, каратиметься в'язницею на строк до від 5 до 10 років.

При цьому росіяни, які перебувають у запасі, під час проходження ними військових зборів, нестимуть таку саму кримінальну відповідальність.