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До 10 років ув'язнення. Путін затвердив покарання росіян за відмову воювати

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Москва, Субота 24 вересня 2022 16:14
До 10 років ув'язнення. Путін затвердив покарання росіян за відмову воювати Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, згідно з яким росіянам за дезертирство або неявку на службу за призовом загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Відповідно до закону, самовільне залишення частини чи місця служби або неявка на службу без поважних причин, вчинені солдатом, який проходить військову службу за призовом або контракт, каратиметься в'язницею на строк до від 5 до 10 років.

При цьому росіяни, які перебувають у запасі, під час проходження ними військових зборів, нестимуть таку саму кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, раніше Путін у своєму зверненні до росіян оголосив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

При цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планується нібито до 300 тисяч осіб.

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