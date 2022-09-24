"Железный занавес" и тюрьма для уклонистов. На что пойдет Путин ради мобилизации

Репрессии "все по 10"

Сегодня Путин подписал пакет поправок о военной службе и внес в уголовный кодекс статьи, которых раньше не было. В частности, такую как "мародерство", согласно которой будут наказывать на срок от 6 до 15 лет. Однако по статьям, которые непосредственно связаны с призывом, мобилизацией и боевыми действиями теперь грозит до 10 лет заключения.

Дезертирство

Наказание по этой статье грозит россиянам за самовольное оставление воинской части или места службы, а также за неявку на службу по призыву без уважительных причин свыше одного месяца. Таким образом, дезертирам и уклонистам в России грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Военнослужащие в запасе во время сборов несут такую же уголовную ответственность, как и контрактники. При этом могут освободить от нее, если все вышеуказанное произошло вследствие "стечения тяжелых обстоятельств".

Отказ воевать

За отказ от участия в военных или боевых действиях, который повлек "тяжкие последствия", теперь доже грозит до 10 лет тюрьмы. Также предусмотрено наказание за неисполнение приказа.

Насилие в отношении командира во время мобилизации, военного положения или боевых действий будет наказываться сроком до 15 лет. Речь идет о сопротивлении командиру, принуждении его к нарушению обязанностей и нанесении побоев.

Добровольная сдача в плен

Тем, кто добровольно будет сдаваться в украинский плен, также грозит до 10 лет тюрьмы. Но при условии, что отсутствуют признаки государственной измены. Нижняя планка наказания составит 3 года лишения свободы. Статьи "Добровольная сдача в плен" до этого не было в российском уголовном кодексе.

От ответственности могут освободить, если пленный сбежал из плена, самостоятельно вернулся в свою часть или на место службы.

Отметим, именно к добровольной сдаче в плен мобилизованных россиян призывает украинской сторона. В Главном управлении разведки Минобороны обещают, что пленным обеспечат человеческое отношение согласно международному праву.

В Офисе президента Украины также призывают россиян позаботиться о своих жизнях и добровольно сдаваться в плен.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране. При первой же возможности - сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", - отметил советник главы Офиса Михаил Подоляк.

Он также подчеркнул, что, согласно с Женевской конвенцией, пленные россияне не будут выданы России, если сами не захотят этого.

Также убежища российским дезертирам готовы предоставить некоторые западные страны. В частности, Германия, но в случае с ней придется публично осудить режим Владимира Путина.

О готовности принимать российских мужчин сегодня также заявили Нидерланды.

Когда закроют границы?

По данным YouTube канала "Ходорковский LIVE", на фоне массового отъезда россиян такая мера будет вводиться, и уже известна точная дата. Журналисты со ссылкой на источники отмечают, что границы закроют 28 сентября. Дата выбрана не случайно - сразу после завершения так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. До этого о закрытии границ говорили источники "Медузы", близкие к Кремлю.

На сегодня фиксируются большие очереди на границе России с Финляндией, Грузии и Казахстаном, что говорит о том, что бегство идет полным ходом. О полном закрытии границ речь пока не идет, но выехать не смогут мужчины и женщины, которые подпадают под мобилизацию. Даже если их еще не отправили на фронт.

Помимо тех, кто является первым в очереди на мобилизацию, выезд запретят сотрудникам военных заводов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, IT-специалистам, если они пишут софт для оборонки, переводчикам, врачам. При выезде из страны российские пограничники активно расспрашивают мужчин о службе в армии, но пока массово не разворачивают на границе.

Также журналисты отмечают, что, похоже, указания взять границы под жесткий контроль еще не поступило. Но прямо сейчас Государственная дума РФ готовит законопроект, который устранит все неточности в вопросе мобилизации. Именно в нем будет описано, кому будет запрещен выезд помимо основных категорий. Вероятно, закон примут быстро и в закрытом режиме.

Слухи о военном положении

Утром Telegram-канал "Генерал СВР", который якобы владеет эксклюзивной информацией, недоступной общественности, сообщил, что Путин недоволен процессом мобилизации, в том числе большим количеством уклонистов и массовым выездом мужчин за рубеж.

Якобы из-за этого на закрытом совещании с постоянными членами Совета безопасности России он заявил о необходимости введения военного положения. На сегодня речь идет о ряде приграничных с Украиной областей, и Путин должен определиться с датой в ближайшее время.

Другие каналы пишут, что военное положение могут объявить в даты с 27 по 30 сентября. В связи с этим выезд для мужчин за рубеж будет ограничен.

Путин уехал отдыхать

Как пишет независимая журналистка Фарида Рустамова, после объявления мобилизации Путин уехал на неделю отдыхать. По словам ее источников, обращение было записано заранее, 21 сентября президент отправился в Нижний Новгород, после чего у него начался недельный перерыв в "публичной деятельности".

Фото: Владимир Путин уехал отдыхать (GettyImages)

При этом, чтобы незаметно исчезнуть из публичного пространства были заготовлены "консервы" - заранее отснятые двусторонние встречи, которые публикуются в нужное для Кремля время. Предполагается, что "консервы" будут выходить до следующего четверга.

Один из собеседников заявил, что с вечера 21 сентября Путин отдыхает в своей резиденции на Валдае в Новгородской области. Примечательно, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил отсутствие президента в Москве на концерте в поддержку "референдумов" занятостью работой в Кремле.

Проблемная мобилизация

Несмотря на то, что Владимир Путин объявлял частичную мобилизацию и обещал призыв на службу только военнослужащих запаса с боевым опытом, на практике повестки вручают всем мужчинам призывного возраста и отправляют их на пункты сбора.

Разгорелся скандал в Якутии, где военкоматы мобилизовали многодетных отцов. Но в отличие от других регионов здесь местная власть вступилась за мужчин, потребовав вернуть их домой.

"Есть случаи мобилизации граждан, которые не должны призываться. Например, случаи призыва многодетных отцов, у которых 4 и более детей до 16-ти лет... Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась", - заявил губернатор Якутии Айсен Николаев и пообещал, что администрация проконтролирует работу военкоматов.

В Волгоградской области мобилизовали 58-летнего директора школы Александра Фальтина с набором хронических заболеваний: сахарный диабет, гипертония, гипертензия и близорукость средней степени. При этом на "горячей линии" утверждают, что не забирают мужчин старше 50 лет, а военкоматы объясняют, что в указе Путина нет сведений о предельном возрасте.

А в поселке Большеречье Омской области мобилизованные перед посадкой в автобусы подрались с полицейскими и росгвардейцами. При этом мужчины требовали, чтобы силовики ехали на войну вместе с ними.

Кроме того, сегодня в России возобновились акции протеста против мобилизации. На данный момент сообщается о более сотни задержанных.

Отметим, на этой неделе в одной лишь Москве за участие в протестах к административной ответственности привлекли почти 500 человек. Почти 200 подпадали под частичную мобилизацию и получили повестки.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российская система, пытаясь выполнить задание Путина, скорее всего, не сможет сформировать мобилизованные резервные силы даже низкого качества.

В частности, расхождения указа о мобилизации с заявлениями самого президента о категориях мужчин, которые не подлежат призывы, вызывают гнев и недоверие к власти. А несопоставимые процессы мобилизации в разных регионах могут усугубить социальную напряженность в России.

Ключевые выводы:

Усилия по частичной мобилизации страдают от серьезных и системных проблем.

Протесты, нападения на призывные пункты и акты вандализма прошли по всей России в первые 48 часов после объявления мобилизации.

Что на оккупированных территориях

После массовой раздачи российских паспортов на оккупированных территориях фактически тоже проводится новая волна мобилизации. По словам начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, в его регионе оккупанты повально забирают всех мужчин.

"Что касается частичной мобилизации, она не частичная, она в полной мере полна мобилизация, забирают всех абсолютно, уже нет даже медицинских комиссий, уже и по возрасту они планки подняли, уже нет брони на каких-нибудь критических предприятиях", - рассказал он.

А на этой неделе перестали пропускать мужчин на подконтрольную территорию через Васильевку в Запорожской области. В первую очередь отказывали людям в возрасте от 18 до 35 лет. Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал мужчин срочно выехать в Грузию через Крым и Россию, поскольку предполагается, что в Запорожской и Херсонской области могут быть приняты наиболее жесткие мобилизационные меры.

В оккупированном Крыму повестки приходят сразу по несколько штук, а в местных чатах распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с бойцами ВСУ. При чем по оценке правозащитников, около 90% повесток получили крымские татары. Так как они составляют всего 13-15% населения полуострова, такие масштабы могут привести к скрытому геноциду.

Отметим, согласно нормам международного права, одной из форм геноцида является умышленное создание условий, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение этнической группы.

Представительство президента Украины АР Крым опубликовало советы, как избежать российской мобилизации.

Накануне вечером президент Владимир Зеленский отдельно обратился к жителям оккупированных территорий. Он призвал из избегать получения повесток и пытаться попасть в подконтрольные Украине районы. А в случае попадания в российскую армию - помогать украинским Вооруженным силам.

"Саботируйте любую вражескую активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов", - добавил Зеленский.