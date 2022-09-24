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У Якутії під мобілізацію потрапили багатодітні батьки, влада просить повернути їх додому

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Якутія, Субота 24 вересня 2022 13:09
У Якутії під мобілізацію потрапили багатодітні батьки, влада просить повернути їх додому Фото: в Якутії під мобілізацію потрапили багатодітні батьки, влада просить повернути їх додому (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Якутії у рамках мобілізації військкомати призивають багатодітних батьків. Місцева влада називає це "помилкою" і вимагає повернути їх додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Якутії Айсена Ніколаєва.

"Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16 років ... Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад. Ця робота вже розпочалася", - повідомив він.

За словами голови Якутії, тепер призив по мобілізації контролюватимуть не лише військкомати, а й адміністрація регіону.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати 300 тисяч резервістів.

У президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаними мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що РФ планує залучити до війни проти України 1,2 млн росіян. Найбільше мобілізують саме селян.

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