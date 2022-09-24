У Якутії під мобілізацію потрапили багатодітні батьки, влада просить повернути їх додому

У Якутії у рамках мобілізації військкомати призивають багатодітних батьків. Місцева влада називає це "помилкою" і вимагає повернути їх додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Якутії Айсена Ніколаєва.

"Є випадки мобілізації громадян, які не повинні призиватися. Наприклад, випадки призову багатодітних батьків, у яких 4 і більше дітей до 16 років ... Усі, хто був мобілізований помилково, мають бути повернуті назад. Ця робота вже розпочалася", - повідомив він.

За словами голови Якутії, тепер призив по мобілізації контролюватимуть не лише військкомати, а й адміністрація регіону.