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Нідерланди висловили готовність приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації

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Нідерланди, Субота 24 вересня 2022 17:45
Нідерланди висловили готовність приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації Фото: Нідерланди висловили готовність приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар з притулку і міграції Нідерландів Ерік ван дер Бург заявив, що його країна готова приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRC.

"Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад", - заявив Ван дер Бург.

Ще в кінці червня він заявляв, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.

"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?", - додав чиновник.

Нагадаємо, що Естонія не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Також Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації.

Раніше Чехія заявила, що не видаватиме візи росіянам, які бажатимуть уникнути мобілізації.

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