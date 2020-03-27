Закрытие границ и ракетный катер РФ в морской зоне Украины: новости за 26 марта

Власти страны закроют границы с 27 марта, в Украине возросло количество зараженных коронавирусом, ракетный катер РФ обнаружили в морской экономической зоне Украины. Подробнее о том, что произошло в четверг, 26 марта, - в материале РБК-Украина

В Украине резко возросло количество зараженных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине в четверг, 26 марта, выросло до 196. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, за сутки в Украине подтвердили 40 новых случаев коронавируса. Умерли от заболевания COVID-19 пятеро украинцев. Один пациент выздоровел.

Зеленский: Украина закрывает свои границы для всех

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.

У нас не "совок": Зеленский поручил отменить все нормативные акты о "VIP-палатах"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Кабинета министров Украины Денису Шмыгалю отменить все нормативные акты по так называемым "VIP-палатам" для политиков. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что в Украине "не совок", и не будет никаких люксовых палат для "членов ЦК".

Подчеркнем, ранее журналисты Bihus.Info заявили, что департамент здравоохранения КГГА разослал медучреждениям города приказ об особых условиях лечения "особых пациентов". Так, приказ отсутствует на официальном сайте мэрии, но его копия оказалась в распоряжении журналистов издания.

Закарпатье перекроет половину трасс, связывающих регион с остальной Украиной

Закарпатская область из-за коронавируса в Украине и чрезвычайной ситуации с 27 марта перекроет половину трасс, которые связывают регион с остальной страной. Об этом в Facebook заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко.

По его словам, с 00:00 27 марта в регионе вводятся ограничения - закрываются рынки (кроме продуктовых оптовых рынков), кафе на АЗС.

Кабмин увеличил максимальное число пассажиров в общественном транспорте

Кабинет министров внес изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Соответствующее постановление № 239 обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.

Теперь в одном транспортном средстве можно перевозить вдвое меньше пассажиров, чем мест для сидения.

Ракетный катер РФ обнаружили в морской экономической зоне Украины

Российский ракетный катер обнаружили в исключительной морской зоне Украины на Одесском газовом месторождении. Сообщается, что во время патрулирования Морская охрана Украины при поддержке пограничной авиации обследовала районы газоконденсатных месторождений и выявила захваченные самоподъемные плавучие буровые установки "Украина" (переименованная в "Крым-1") и "Таврида". На работающих буровых подняты флаги страны-агрессора.

По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательный вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер Черноморского флота, который патрулировал рядом.

Жена Кожары заявила о причастности к убийству экс-гендиректора "Интера"

На суде по избранию меры пресечения Леониду Кожаре (экс-министру иностранных дел) защита заявила, что его жена подала заявление о случайном преступлении, в которам утверждает о якобы причастности к убийству экс-гендиректора телеканала "Интер" Сергея Старицкого. Заявление зачитали адвокаты Кожары, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, защита озвучила заявление супруги Кожары Марины Козерод "о совершении преступления - казуса". Из текста заявления следует, что 21 февраля Кожара, Козерод и Старицкий распивали алкоголь в доме в селе Чайки под Киевом. Около 22:00 экс-гендиректор "Интера", по словам жены Кожары, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, начал вертеть в руках пистолет.

"Марина Борисовна пыталась отобрать пистолет у Старицкого", - резюмировали адвокаты, не раскрыв подробности того, как именно женщина способствовала убийству.

"Укрнафта" может остановиться из-за падения цен на нефть

Компания "Укрнафта" может остановить производство из-за падения мировых цен на нефть. Об этом говорится в обращении компании, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что "Укрнафта" на сегодня страдает от падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть. Компания прогнозирует сокращение потребления топлива в Украине на уровне 15-20% из-за ограничений на передвижение вследствие карантина.

В Китае нашли нулевого пациента COVID-19: как он заразился

Коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру с города Ухань в конце 2019 года. Лишь 31 декабря власти Китая объявили о новом вирусе, когда уже было 27 зараженных. Но первый случай был выявлен еще 11 декабря.

Пациентом, у которого диагностировали коронавирус впервые, оказалась женщина по фамилии Вей - продавщица живых креветок с рынка "Хунань". Именно с этого рынка и стала распространяться инфекция. Об этом пишут китайские СМИ. Подробности - в материале Styler.