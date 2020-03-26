Зеленский: Украина закрывает свои границы для всех

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Граждане Украины, которые находятся за границей, не смогут вернуться временно в страну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны закроют границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

При этом он добавил, что об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.

"До конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами... Мы оказались перед трудным выбором между гражданами и безопасностью 40 млн граждан внутри страны... О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие два дня, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские граждане за рубежом. Об украинцах, которые остались за границей, никто не забудет ", - заявил Зеленский.

Он добавил, что постепенно будут эвакуировать тех, кто остался за границей, но с учетом эпидемической ситуации в местах их пребывания.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і, водночас, не обмежує конституційні права громадян. Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну. Наразі ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. У режимі 24/7 триває забезпечення України усім необхідним. Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек. Окрім цього, Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК». У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома й дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні. Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения.