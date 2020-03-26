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Цены на нефть падают, несмотря на экстренные стимулы США на 2 трлн долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 11:02
Цены на нефть падают, несмотря на экстренные стимулы США на 2 трлн долларов
Фото: нефтяные танкеры (www.iea.org)

Избыток предложения нефти движет котировки вниз

Цены на нефть упали в четверг, 26 марта, после трехдневного роста, поскольку быстрое сокращение спроса из-за запретов на поездки сводит на нет надежды на то, что экстренные стимулы на сумму 2 трлн долларов в США поддержат экономическую активность. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,3%, до 26,75 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 3,2%, до 23,71 доллара за баррель. Оба контракта снизились примерно на 60% в этом году.

"Нефтяные рынки получили поддержку от стимулирующих мер в США, но по большей части активность остается неуправляемой, затопленная морем нефти", - сказал Стивен Иннес, рыночный стратег-аналитик AxiTrader.

Сенат США в среду поддержал законопроект на 2 трлн долларов, направленный на помощь безработным рабочим и предприятиям, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Но в связи с быстрым сокращением спроса и ростом добычи перспективы по нефти остаются неясными.

По оценкам IHS Markit, мировой спрос на нефть сократится более чем на 14 млн баррелей в день во втором квартале, что приведет к беспрецедентному увеличению запасов.

В то же время крах соглашения о сокращении поставок между Организацией стран-экспортеров нефти и другими производителями во главе с Россией (ОПЕК+) приведет к росту поставок, поскольку Саудовская Аравия планирует отгрузить более 10 млн баррелей в сутки с мая.

Напомним, Сенат США 25 марта единогласно поддержал законопроект на сумму 2 трлн долларов, направленный на помощь безработным и отраслям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также на предоставление миллиардов долларов на закупку срочно необходимого медицинского оборудования.

Пакет мер спасения экономики, который станет самым масштабным из когда-либо принятых Конгрессом, включает фонд в 500 млрд долларов для помощи серьезно пострадавшим отраслям и сопоставимую сумму для прямых выплат в размере до 3 тыс. долларов миллионам американских семей.

Законопроект также предусматривает 350 млрд долларов на займы малому бизнесу, 250 млрд долларов на расширение помощи безработным и по крайней мере 100 млрд долларов для больниц и связанных с ними систем медицинского обслуживания.

Напомним, Швейцарский банк UBS ухудшил прогноз цен на нефть марки Brent, а также WTI до 20 долларов за баррель на конец июня 2020 года

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.

Глава ВТО прогнозирует спад из-за коронавируса хуже, чем в 2008 году Сенат США утвердил 2 трлн долларов на ослабление последствий коронавируса
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