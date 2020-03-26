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Кабмин увеличил максимальное число пассажиров в общественном транспорте

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 16:02
Кабмин увеличил максимальное число пассажиров в общественном транспорте
Фото: автобус во время карантина (РБК-Укаїна)

В одном транспортном средстве можно перевозить вдвое меньше пассажиров, чем мест для сидения

Кабинет министров внес изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Соответствующее постановление № 239 обнародовано на Правительственном портале.

Постановлением отменяется норма о том, что допускается перевозка не более 10 пассажиров одновременно в трамвае, троллейбусе и автобусе на регулярных маршрутах и в автобусах, которые курсируют в режиме маршрутного такси.

Вместо этого Кабмин установил, что в трамвае, троллейбусе и автобусе допускается количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения.

Однако для служебного транспорта установлена более мягкая норма, согласно которой допускается количество пассажиров в пределах количества мест для сидения.

В соответствии с постановлением, продлевается запрет до 24 апреля на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины продлил срок карантина до 24 апреля.

Напомним, Кабинет министров 25 марта на заседании внес изменения в постановление № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19", которые снимают введенній на время карантина запрет определенных видов деятельности.

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