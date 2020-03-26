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Суд начал избирать меру пресечения Кожаре

Новости » Политика     26.03.2020 - 16:14
Суд начал избирать меру пресечения Кожаре
Фото: Леонид Кожара (facebook com leonid kozhara)

Кожару обвиняют в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер"

Шевченковской районный суд Киева начал рассмотрение меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониде Кожаре. Трансляцию суда ведет портал "Судебная власть Украины".

По предварительным данным, Кожару обвиняют в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого, которого нашли в ночь на 22 февраля в его же доме с огнестрельным ранением из наградного пистолета экс-министра.

Кожара был министром иностранных дел Украины с 24 декабря 2012 до 23 февраля 2014 года в правительстве Николая Азарова. Во время своей работы также был 19-м председателем ОБСЕ.

Напомним, полиция Киевской области расследовала гибель Старицкого как самоубийство. Сначала сообщалось, что жительница села Чайки (вероятно жена Кожары) сообщила о самоубийстве гостя. На месте полиция обнаружила бывшего гендиректора "Интера" с огнестрельным ранением головы. Как вещественное доказательство изъяли пистолет марки Jericho 941 PSL, патроны и гильзу. Сам Кожара и его жена в момент выстрела якобы находились в других комнатах.

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