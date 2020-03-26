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"Укрнафта" может остановиться из-за падения цен на нефть

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 17:16
"Укрнафта" может остановиться из-за падения цен на нефть
Иллюстративное фото (УНИАН)

"Укрнафта" просит налоговых каникул до конца 2020 года

Компания "Укрнафта" может остановить производство из-за падения мировых цен на нефть. Об этом говорится в обращении компании, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что "Укрнафта" на сегодня страдает от падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть. Компания прогнозирует сокращение потребления топлива в Украине на уровне 15-20% из-за ограничений на передвижение вследствие карантина.

Также подчеркивается, что цены на нефть марки Urals упали до уровня 19-23 долларов за баррель, что ниже уровня полной себестоимости нефти "Укрнафты" с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

Кроме того, ситуация обостряется ранее накопленными 420 тыс. тонн нефти и конденсата, продажа которых по текущим низким ценам приведет к прямым финансовым потерям.

"При таких условиях производственная деятельность "Укрнафты" становится убыточной, и компании грозит финансовый коллапс и остановка производства", - говорится в обращении.

В связи с этим компания просит правительство о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года или снизить ставки рентной платы для нефти и конденсата с нынешних 31% до 6%. Альтернативой может стать выкуп "Нафтогазом" непроданных нефти и конденсата по ценам аукционов, что предусмотрено законом "О нефти и газе".

Напомним, ранее сообщалось, что цены на крупнейших АЗС резко снизились. В частности, некоторые сети снизили цены на бензин на одну гривну по сравнению с предыдущим днем.

Мировые цены на нефть падают на фоне сокращения спроса из-за пандемии коронавируса и ценовых войн на нефтяном рынке.

Цены на нефть растут третий день подряд
Новости Украины нефтьпроизводствоУкрнафта
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