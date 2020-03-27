Закриття кордонів і ракетний катер РФ в морській зоні України: новини за 26 березня

Влада країни закриє кордони з 27 березня, в Україні зросла кількість заражених коронавірусом, Ракетний катер РФ виявили в морській економічній зоні України. Детальніше про те, що сталося в четвер, 26 березня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні різко зросла кількість заражених коронавірусом

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні в четвер, 26 березня, зросла до 196. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за добу в Україну було підтверджено 40 нових випадків коронавірусу. Померли від захворювання COVID-19 п'ятеро українців. Один пацієнт одужав.

Зеленський: Україна закриває свої кордони для всіх

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни закриє кордони з 27 березня, в тому числі для українських громадян у рамках карантину через коронавірус. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що про українців, які залишилися за кордоном, подбають дипломати.

У нас не "совок": Зеленський доручив скасувати всі нормативні акти про "VIP-палати"

Президент України Володимир Зеленський доручив главі Кабінету міністрів України Денису Шмигалю відмінити усі нормативні акти щодо так званих "VIP-палат" для політиків. Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Глава держави підкреслив, що в Україні "не совок", і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК".

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info заявили, що департамент охорони здоров'я КМДА розіслав медустановам міста наказ про особливі умови лікування "особливих пацієнтів". Так, наказ відсутній на офіційному сайті мерії, але його копія опинилася у розпорядженні журналістів видання.

Закарпаття перекриє половину трас, які зв'язують регіон з рештою України

Закарпатська область через коронавірус в Україні та надзвичайної ситуації з 27 березня перекриє половину трас, які зв'язують регіон з рештою країни. Про це у Facebook заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко.

За його словами, з 00:00 27 березня в регіоні вводяться обмеження - закриваються ринки (крім продуктових оптових ринків), кафе на АЗС.

Кабмін збільшив максимальну кількість пасажирів в громадському транспорті

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Відповідна постанова № 239 оприлюднена на Урядовому порталі.

Постановою скасовується норма про те, що допускається перевезення не більше 10 пасажирів одночасно в трамваї, тролейбусі та автобусі на регулярних маршрутах та в автобусах, що курсують в режимі маршрутного таксі.

Тепер у одному транспортному засобі можна перевозити вдвічі менше пасажирів, ніж місць для сидіння.

Ракетний катер РФ виявили в морській економічній зоні України

Російський ракетний катер виявили у виключній морській зоні України на Одеському газовому родовищі. Повідомляється, що під час патрулювання Морська охорона України за підтримки прикордонної авіації обстежила райони газоконденсатних родовищ і виявила захоплені самопідйомні плавучі бурові установки "Україна" (перейменована на "Крим-1") і "Таврида". На працюючих бурових підняті прапори країни-агресора.

По мірі наближення до родовища на 5 морських миль, наглядова вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер Чорноморського флоту, який патрулював поруч.

Дружина Кожари заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера"

На суді щодо обрання запобіжного заходу Леоніду Кожарі (екс-міністру закордонних справ) захист заявив, що його дружина подала заяву про випадковий злочин, в якій стверджує про нібито причетність до вбивства екс-гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького. Заяву зачитали адвокати Кожари, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, захист озвучив заяву дружини Кожари Марини Козерод "про вчинення злочину - казусу". З тексту заяви випливає, що 21 лютого Кожара, Козерод і Старицький розпивали алкоголь в будинку в селі Чайки під Києвом. Близько 22:00 екс-гендиректор "Інтера", за словами дружини Кожари, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, почав вертіти в руках пістолет.

"Марина Борисівна намагалася відібрати пістолет у Старицького", - резюмували адвокати, не розкривши подробиці того, як саме жінка сприяла вбивству.

"Укрнафта" може зупинитися через падіння цін на нафту

Компанія "Укрнафта" може зупинити виробництво через падіння світових цін на нафту. Про це йдеться у зверненні компанії, опублікованому в Facebook.

Повідомляється, що "Укрнафта" на сьогодні страждає від падіння попиту на нафтопродукти через пандемію коронавірусу і рекордно низькі ціни на нафту. Компанія прогнозує скорочення споживання палива в Україні на рівні 15-20% через обмеження на пересування внаслідок карантину.

У Китаї знайшли нульового пацієнта COVID-19: як він заразився

Коронавірус COVID-19 почав поширюватися по світу з міста Ухань в кінці 2019 року. Лише 31 грудня влада Китаю оголосила про новий вірус, коли вже було 27 заражених. Але перший випадок був виявлений ще 11 грудня.

Пацієнтом, у якого діагностували коронавірус вперше, виявилася жінка на прізвище Вей - продавчиня живих креветок з ринку "Хунань". Саме з цього ринку і стала поширюватися інфекція. Про це пишуть китайські ЗМІ. Подробиці - в матеріалі Styler.