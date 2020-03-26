Зеленский записал очередное видеообращение: главные заявления

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский анонсировал закрытие границы с 27 марта

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение из-за коронавируса в Украине. Подробнее об основных заявления президента - в материале РБК-Украина.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я... Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 26 березня 2020 р.

О ЧС

Зеленский заявил, что вчера Кабмин на месяц ввел режим чрезвычайной ситуации.

"Это важное решение, его не следует путать с чрезвычайным положением. ЧС - это временный правовой режим, он не ограничивает конституционные права граждан. Это режим не о диктатуре, это о дисциплине", - сказал Зеленский.

О закрытии границы

К концу пятницы, 27 марта, будет закрыта госграница и прекращены все пассажирские перевозки.

"Сегодня у нас уже нет времени ждать (возвращения украинцев домой, - ред.), мы оказались перед тяжелым выбором: между гражданами, за рубежом, и безопасностью 40 млн граждан внутри страны. Наш долг заботиться о каждом, о тех кто не сможет вернуться в ближайшие дни позаботятся диппредставительства и украинские общины за рубежом. Мы постепенно будем возвращать вас из-за рубежа, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также готовности медсистемы к вашей обязательной изоляции", - заявил он.

О повышении цен

Зеленский заявил, что государство сделает все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости.

"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", - сказал он.

О масках и тестах

По словам президента, ночью из Южной кореи вылетает самолет, который должен доставить 100 тыс. тест-систем ПЦР.

"Завтра ожидаем прибытия из Китая около 200 тыс. специальных медицинских респираторов. Защитные костюмы для врачей, 100 тыс. ПЦР тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, маски для аптек", -рассказал он.

Кроме того, он добавил, что запущено производство многоразовых защитных костюмов и уже через трое суток будет готова первая партия.

О VIP-палатах

По словам Зеленского, премьер-министру поставлена ​​задача решить вопрос так называемых VIP-палат и отменить все нормативные акты, которые этого требуют.

"У нас не совок и не будет никаких люксовых палат для членов ЦК. Ни у одного политика или бизнесмена в госбольницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца", - подчеркнул он.

"Я настоятельно рекомендую руководителям медучреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами, иначе будут санкции", - добавил он.