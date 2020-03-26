Ракетный катер РФ вторгся в морскую зону Украины

Фото: российский ракетный катер (dpsu.gov.ua)

Катер охраняет захваченные буровые вышки

Российский ракетный катер вторгся в исключительную морскую зону Украины на Одесском газовом месторождении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что во время патрулирования Морская охрана Украины при поддержке пограничной авиации обследовала районы газоконденсатных месторождений и выявила захваченные самоподъемные плавучие буровые установки "Украина" (переименованная в "Крым-1") и "Таврида". На работающих буровых подняты флаги страны-агрессора.

По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательный вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер Черноморского флота, который патрулировал рядом.

"На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили", - говорится в сообщении.

Фото: российский ракетный катер (dpsu.gov.ua)

Морская охрана продолжает собирать доказательства незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием военных кораблей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в аннексированном Крыму добыла более 9 млрд кубометров газа из украинских месторождений.