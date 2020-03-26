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Закарпатье перекроет половину трасс, связывающих регион с остальной Украиной

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 12:59
Закарпатье перекроет половину трасс, связывающих регион с остальной Украиной
Иллюстративное фото (gorod.cn.ua)

На двух из четырех горных перевалов выставят блокпосты

Закарпатская область из-за коронавируса в Украине и чрезвычайной ситуации с 27 марта перекроет половину трасс, которые связывают регион с остальной страной. Об этом в Facebook заявил глава Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко.

По его словам, с 00:00 27 марта в регионе вводятся ограничения - закрываются рынки (кроме продуктовых оптовых рынков), кафе на АЗС.

"Приостановлено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст)", - отметил Гетьманенко.

Движение будет открыто на двух других дорогах, идущих через Яблунецкий перевал (трасса Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (трасса М-06 Киев-Чоп). Всем, кто будет въезжать в область, будут проводить температурный скрининг.

На сегодня в Закарпатской области нет ни одного случая коронавируса.

Закарпатье перекроет половину трасс, связывающих регион с остальной Украиной

Напомним, по данным на 26 марта, во Львовской области зафиксировано два случая коронавируса, в Ивано-Франковской - 16.

Ранее стало известно, что в Украине создадут антикризисный штаб противодействия коронавирусу.

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