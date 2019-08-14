Задержание Грымчака: все подробности

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчака задержали при получении взятки

Задержание Юрия Грымчака, который является заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, правоохранители произвели вечером 14 августа. Все подробности о задержании чиновника МинВОТ - в материале РБК-Украина.

В МинВОТ прокомментировали задержание Грымчака

МинВОТ отреагировало на задержание представителя ведомства, отметив, что задержание Грымчака не имеет отношения к деятельности МинВОТ, а его помощник, который также задержан, не является их сотрудником.

Луценко подтвердил задержание Грымчака

Генпрокурор Юрий Луценко также подтвердил задержание Грымчака. При этом, он сообщил, что Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения судов и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

СБУ и НАБУ сообщили о задержании Грымчака

Как сообщили в Службе безопасности Украины, Грымчака и его помощника, имя которого не называется, разоблачили при получении взятки. Они задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники СБУ, Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

"Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долларов они были задержаны "на горячем", - сообщили в СБУ.

Информацию о задержании Грымчака подтвердили также и в НАБУ.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Жена Гымчака заявила об обысках

Супруга Грымчака Юлия вечером 14 августа на своей странице в Facebook сообщила, что правоохранители проводят его задержание, а в их доме проходит обыск.

"Сейчас проходит задержание моего мужа Юрия Грымчака Генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск", - написала она.

Позже исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик сообщил подробности, отметив, что задержание проходит в рамках спецоперации СБУ и НАБУ. Он также добавил, что чиновника поймали на взятке.

Биографические сведения

Юрий Грымчак в 2002-2005 годах был помощником-консультантом на тот момент народного депутата Украины Юрия Луценко. После этого, в 2005-2006 годах был замглавы Донецкой облгосадминистрации Вадима Чупруна. В 2007-2012 годах Грымчак был народным депутатом, в Раду VI созыва он прошел от блока "Наша Украина - Народная самооборона", возглавлял подкомитет по вопросам депутатской этики комитета Рады по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР.

В 2012 года баллотировался в Раду от "Батькивщина", но не прошел. С октября 2016 года Грымчак работает в МинВОТ, сначала на должности советника министра, а с марта 2017 года - замглавы МинВОТ. В ноябре 2018 года Грымчак был включен в санкционный список Российской Федерации.