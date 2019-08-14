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Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения Минкультуры, - Луценко

Новости » Политика    14.08.2019 - 23:07
Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения Минкультуры, - Луценко
Фото: Юрий Луценко (facebook.com/gp.gov.ua)

Луценко подтвердил задержание Грымчака на взятке

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на чиновников Минкультуры. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака", - написал Луценко.

Он добавил, что проведение негласных следственных (розыскных) действий выявило, что Грымчак и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

"Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - заявил генпрокурор.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более 1 млн долларов.

НАБУ сообщило подробности задержания Грымчака ГПУ проводит задержание Юрия Грымчака
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