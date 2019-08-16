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Суд арестовал Грымчака

Новости » Политика    16.08.2019 - 21:46
Суд арестовал Грымчака
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Деснянский райсуд Чернигова вынес решение об аресте Юрия Грымчака

Деснянский районный суд города Чернигова арестовал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, подозреваемого в мошеничестве. Об этом сообщает РБК-Украина.

Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей на 60 суток - до 15 октября и залог в размере 6 млн грн.

После оглашения решения адвокат Грымчака сообщил, что суд арестовал не того мужчину так, как в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.

Вместо "Юрия Николаевича" судья объявила об аресте "Юрия Михайловича". Судья подтвердила ошибку, заявив, что будет исправлять и вышла из зала заседания.

Кроме того, судья избрала альтернативную меру пресечения - Грымчак может выйти из-под ареста под залог в 6 млн гривен. По мнению судьи, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риск его побега, уничтожения доказательств и тому подобное.

Ранее РБК-Украина сообщало, что прокуратура в своем ходатайстве будет просить суд взять заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака под арест с возможностью внесения залога в 12,5 млн гривен.

Напомним, в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Добавим также, в НАБУ заявляли, что Грымчак мог привлечь заместителя главы Генеральной прокуратуры Украины для влияния на решения Верховного суда.

Дело Грымчака: все подробности Прокуратура попросит об аресте Грымчака с залогом 12,5 млн гривен
Новости Украины Юрий Грымчак
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