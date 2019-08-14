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МинВОТ прокомментировало задержание Грымчака

Новости » Политика    14.08.2019 - 23:33
МинВОТ прокомментировало задержание Грымчака
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

В министерстве утверждают, что задержание замминистра не касается деятельности МинТОТ

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака не касается деятельности МинВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра. Об этом заявили в министерстве, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МинВОТ.

Пресс-служба министерства также добавила, что упоминаемый в сообщениях о задержании Грымчака "помощник" не является работником МинВОТ.

"Сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не являются корректными, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - утверждают в ведомстве.

МинВОТ прокомментировало задержание Грымчака

Напомним, 14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления спецрасследования Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более 1 млн долларов.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что его бывшего помощника Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры.

Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения Минкультуры, - Луценко НАБУ сообщило подробности задержания Грымчака
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