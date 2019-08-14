ГПУ проводит задержание Юрия Грымчака

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Юрия Грымчака задерживают сотрудники генпрокуратуры

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) проводят задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение жены Гримчака в Facebook.

По ее словам, в их доме проводится обыск сотрудниками ГПУ.

"Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск", - сообщила она.

Как сообщает исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрея Боровика, это очередная совместная операция СБУ подразделения К и НАБУ.

"Сейчас проходит очередная совместная операция СБУ подразделение К и НАБУ. Задержание помощника заместителя министра по вопросам ветеранов господина Грымчака на горячем - получение взятки", - сообщил Боровик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 марта 2017 года Юрия Грымчака назначили заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Отметим, Юрий Грымчак ранее работал в должности заместителя главы Донецкой областной государственной администрации. Был народным депутатом Украины от блока "Наша Украина-Народная самооборона".