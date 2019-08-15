ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обыск в квартире Грымчака завершили, - адвокат

Новости » Политика    15.08.2019 - 02:03
Обыск в квартире Грымчака завершили, - адвокат
Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Второй задержанный - брат супруги замглавы МинВОТ

Правоохранители завершили обыск в квартире заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщил его адвокат Феликс Кашарский, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам адвоката, сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской", где расположено управлении специальных расследований Генпрокуратуры.

В то же время жена задержанного Юлия Гримчак рассказала, что второй задержанный - ее брат.

Она также добавила, что Юрия Грымчака задержали около 21:40, когда он вышел к магазину.

Юлия Грымчак утверждает, что впервые слышит о взятке, которую инкриминируют ее мужу и назвала уголовное дело политическим заказом.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Грымчак и его помощник требовали взятку за влияние на решения Минкультуры, - Луценко НАБУ сообщило подробности задержания Грымчака
Новости Украины обыскМинВОТЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь