Грымчак мог привлечь зама Луценко для влияния на Верховный суд, - НАБУ

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак для принятия необходимого судебного решения обращался к заместителю главы ГПУ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак мог привлечь заместителя главы Генеральной прокуратуры Украины для влияния на решения Верховного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, Грымчак для принятия необходимого судебного решения должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.

Предположительно, НАБУ подразумевает, что на решения суда по указанию Грымчака влияла заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министране касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Отмечается, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица.